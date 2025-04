La Montesacro Roma 1987 piange Nicolò Testarmata allenatore di basket morto a 23 anni

anni e una vita davanti a sé. Il basket piange Nicolò Testarmata studente universitario e allenatore della Montesacro Roma 1987, società di pallacanestro di Cecchina, in zona Talenti. Il dramma stanotte, quando il giovane ha accusato un malore. Trasportato d'urgenza al policlinico. Romatoday.it - La Montesacro Roma 1987 piange Nicolò Testarmata, allenatore di basket morto a 23 anni Leggi su Romatoday.it Aveva solo 23e una vita davanti a sé. Ilstudente universitario edella, società di pallacanestro di Cecchina, in zona Talenti. Il dramma stanotte, quando il giovane ha accusato un malore. Trasportato d'urgenza al policlinico.

