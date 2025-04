La mobilitazione locale C’è lo stato di crisi La firma il 24 aprile

aprile Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha firmato lo stato di crisi regionale riguardo la frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano. Il decreto, a cura della sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, permette di attivare tutte le competenti strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione e il superamento dell’emergenza, oltre a garantire un diretto supporto agli Enti locali colpiti. A partire dalla possibilità per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di garantire gli impegni di spesa, nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio e nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale, in caso di necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti. Ilrestodelcarlino.it - La mobilitazione locale . C’è lo stato di crisi. La firma il 24 aprile Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il 24Il presidente della Regione, Michele de Pascale, hato lodiregionale riguardo la frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano. Il decreto, a cura della sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, permette di attivare tutte le competenti strutture regionali per i provvedimenti urgenti che si dovessero rendere necessari al fine della gestione e il superamento dell’emergenza, oltre a garantire un diretto supporto agli Enti locali colpiti. A partire dalla possibilità per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di garantire gli impegni di spesa, nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio e nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale, in caso di necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti.

Approfondimenti da altre fonti

Anziani smarriti e in stato confusionale soccorsi e riaccompagnati a casa dalla Polizia Locale - Nei giorni scorsi due persone anziane residenti in città, disorientate e in stato confusionale, sono state soccorse, rassicurate e riaccompagnate a casa dalle pattuglie della Polizia Locale di Piacenza. Il primo episodio si è verificato nei pressi del Comando di via Rogerio, dove alcuni... 🔗ilpiacenza.it

Maltempo, Giani chiede lo stato di mobilitazione nazionale - “Ho firmato ed inviato al ministro ed al Dipartimento nazionale di Protezione civile una richiesta di mobilitazione del servizio nazionale valida per tutto il territorio regionale toscano, per fronteggiare insieme le emergenze dovute all’eccezionale ondata di maltempo che stiamo registrando in... 🔗pisatoday.it

Campi Flegrei, il ministro Musumeci: “Firmerò lo stato di mobilitazione nazionale” - Il ministro della Protezione Civile firmerà nelle prossime ore il decreto di mobilitazione generale dopo il terremoto di questa notte ai Campi Flegrei.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

La mobilitazione locale . C’è lo stato di crisi. La firma il 24 aprile; Maltempo: Giani chiede stato di mobilitazione nazionale; Sciopero nel week end, si fermano i treni per 24 ore: a rischio regionali, intercity e alta velocità; Cgil e Uil, Sciopero generale di 8 ore, venerdì 29 novembre, per cambiare la manovra di bilancio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La mobilitazione locale . C’è lo stato di crisi. La firma il 24 aprile - Il 24 aprile Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha firmato lo stato di crisi regionale riguardo la frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano. Il decreto, a cura della sottosegretaria ... 🔗msn.com

Stato mobilitazione maltempo Firenze ed Emilia Romagna, cos'è e cosa comporta - La gestione dell'emergenza comprende le misure e gli interventi messi in campo per assicurare il soccorso e l’assistenza alle comunità colpite da una calamità. Comprende inoltre la ... 🔗ilmessaggero.it

Stato mobilitazione maltempo Firenze ed Emilia Romagna, cos'è e cosa comporta - Il Codice della Protezione Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile ... 🔗ilmessaggero.it