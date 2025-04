La mia vita è finita con lei La demenza l’aveva immobilizzata sono stato una sventura per lei | lutto per Roberto Saviano è morta la zia Silvana

Silvana”. Inizia così il lungo e toccante messaggio con cui Roberto Saviano ha annunciato sui social la morte di sua zia Silvana, figura fondamentale della sua vita, una vera e propria “madre per scelta”. Un addio che diventa l’occasione per ripercorrere, sulle pagine del Corriere della Sera, un legame profondo, fatto di affetto quotidiano, principi rigorosi e, infine, segnato dal dolore e dall’isolamento imposti dalla vita sotto scorta dello scrittore.“Tutto ciò che sono ha la sua traccia”Saviano dipinge il ritratto di una donna che ha dedicato la sua vita a lui e al fratello, scegliendoli come figli: “Non si era sposata e aveva, con sua sorella — mia madre —, scelto di accudirmi. Ilfattoquotidiano.it - “La mia vita è finita con lei. La demenza l’aveva immobilizzata, sono stato una sventura per lei”: lutto per Roberto Saviano, è morta la zia Silvana Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Zia Lalla non c’è più. Lalla la chiamavo io da bimbo; le avevo dato questo nome, più facile da pronunciare del suo:”. Inizia così il lungo e toccante messaggio con cuiha annunciato sui social la morte di sua zia, figura fondamentale della sua, una vera e propria “madre per scelta”. Un addio che diventa l’occasione per ripercorrere, sulle pagine del Corriere della Sera, un legame profondo, fatto di affetto quotidiano, principi rigorosi e, infine, segnato dal dolore e dall’isolamento imposti dallasotto scorta dello scrittore.“Tutto ciò cheha la sua traccia”dipinge il ritratto di una donna che ha dedicato la suaa lui e al fratello, scegliendoli come figli: “Non si era sposata e aveva, con sua sorella — mia madre —, scelto di accudirmi.

