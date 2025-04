La metà degli italiani acquista sul web

ROMA (ITALPRESS) – Un italiano su due fa acquisti online. E' quanto emerge da un report dell'Istat relativo al 2024. Il 46 per cento delle persone di 14 anni e oltre che hanno usato il web negli ultimi 12 mesi ha dichiarato di aver acquistato o ordinato merci o servizi per uso privato nel corso dell'anno. Sono più propensi a comprare online gli uomini, i residenti nel Centro-nord e i giovani tra i 20 e i 24 anni. Rispetto al 2023 aumenta di 2 punti percentuali la quota di internauti che è ricorso all'e-commerce almeno una volta negli ultimi 12 mesi. L'acquisto di capi di abbigliamento, scarpe o accessori è il più diffuso, seguito dagli articoli per la casa elettrodomestici esclusi. Il 13% ha sottoscritto abbonamenti per piattaforme di streaming per film, serie TV ed eventi sportivi mentre l'11% ha acquistato su Internet servizi di trasporto.

