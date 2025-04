La messa in duomo | Papa Francesco apostolo della pace Sua preziosa eredità

Papa Francesco è stato un apostolo della pace. Come ringraziamento per i dodici anni del ministero apostolico svolto da Papa Francesco, la diocesi di Reggio Emilia ha dato vita a una celebrazione eucaristica molto sentita e partecipata ieri mattina in un duomo gremito di fedeli davanti alle autorità civili e militari, officiata dal vescovo Giacomo Morandi: una data particolarmente significativa, in quanto ieri la Chiesa celebrava la Divina Misericordia, un tema molto caro a Bergoglio."In questo giorno – ha detto il vescovo Morandi durante l'omelia – celebriamo la festa della Divina Misericordia istituita da San Giovanni Paolo II e credo che abbia trovato nel pontificato di Papa Francesco un profondo e intenso aspetto: dal giubileo straordinario della misericordia alle sue parole con cui spesso ricordava come Dio non si stanca mai di perdonare, anzi siamo noi, diceva, che ci stanchiamo di chiedere perdono.

