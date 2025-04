La Marina russa si esercita con i missili Kalibr | colpito un bersaglio a oltre 1000 km di distanza

esercitazione uno dei nuovi sottomarini nucleari ha colpito un obiettivo costiero posto a oltre 1.100 chilometri di distanza con un missile Kalibr Ilgiornale.it - La Marina russa si esercita con i missili Kalibr: colpito un bersaglio a oltre 1000 km di distanza Leggi su Ilgiornale.it Mosca mostra la propria forza nel Pacifico. Durante un'zione uno dei nuovi sottomarini nucleari haun obiettivo costiero posto a1.100 chilometri dicon un missile

