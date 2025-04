La mappa degli asili nido comunali incompiuti che potrebbero raddoppiare i posti disponibili in città

A Pescara poco più di 1 bambino su 3, nei primi 2 anni di vita, trova posto negli asili nido comunali e ha accesso ai servizi pubblici per la prima infanzia. A dirlo è uno studio di Openpolis - Con i Bambini su elaborazione dati Istat.

Al via le domande per gli asili nido comunali: ecco come fare - Da oggi fino al 10 aprile, è possibile presentare le domande di iscrizione agli Asili Nido comunali e alle Sezioni Primavera per l'anno scolastico 2025/26. Lo rende noto il Comune di Napoli, il quale informa che "per i nuovi iscritti la procedura è on-line, accedendo al portale dei Servizi... 🔗napolitoday.it

Desio, al via le iscrizioni per gli asili nido comunali: tutte le info - Il comune di Desio apre le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 negli asili nido comunali di via Adamello e via Diaz. Le famiglie potranno presentare domanda a partire da martedì 1 aprile e fino a mercoledì 30 aprile. Il servizio è rivolto a bambini dai tre mesi ai tre anni, fino... 🔗monzatoday.it

Asili nido, lanciata una petizione per i posti comunali rimossi a Redona. Il Pd: “La città un’eccellenza nel servizio” - Bergamo. Nel capoluogo si discute sui nidi. A far sentire la propria voce è il Partito Democratico dopo che martedì 4 marzo un genitore ha deciso di lanciare una raccolta firme online in merito alla scelta del Comune di Bergamo di non acquistare posti comunali in due asili nidi privati a Redona e Colognola, il Femì e il Bosco delle Coccole. “Siamo genitori di una bambina che avremmo voluto iscrivere al nido Femì – motivano gli organizzatori della petizione -. 🔗bergamonews.it

La mappa degli asili nido comunali incompiuti che potrebbero raddoppiare i posti disponibili in città - In questi giorni ci sono gli open day e a maggio si aprono i termini per presentare domanda nelle strutture per l’infanzia gestite dal Comune ma restano chiusi i 4 nuovi asili finanziati con fondi Pnr ... 🔗ilpescara.it

In città arriva un nuovo asilo nido: iniziati i lavori - Un nuovo nido per bambini da 0 a 3 anni nascerà in uno stabile di Sant'Antonio Abate che doveva essere demolito. L'amministrazione comunale sta puntando molto su quest'opera, così come annunciato ... 🔗napolitoday.it

A Napoli a settembre aprono nuovi Asili Nido comunali: 250 posti in più. Elenco e indirizzi - A Napoli da settembre 2025 attivate 16 nuove Sezioni Primavera per i bimbi (2-3 anni) degli Asili Nido. Tutti i quartieri dove saranno aperte. Il sindaco Manfredi nominato commissario per l’offerta ... 🔗fanpage.it