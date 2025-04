La madre di Sempio in caserma | l' alibi e gli orari cosa non torna

Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, del 13 agosto 2007. Il 37enne amico del fratello della vittima, già archiviato in un'indagine lampo del 2017 e ora di nuovo indagato perché il suo Dna è compatibile con il profilo genetico sulle unghie di Chiara, davanti alle telecamere chiede che gli approfondimenti vadano fino in fondo, per scagionarlo da eventuali responsabilità nell'omicidio, per il quale sta scontando 16 anni di carcere Alberto Stasi. Sempio, infatti, continua a proclamarsi estraneo al delitto, così come stanno sostenendo i suoi genitori, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari. Eppure le contraddizioni agli atti, soprattutto nelle intercettazioni, sono troppe e in controtendenza con gli orari incredibilmente precisi forniti come alibi al figlio, rafforzati nella memoria nonostante siano passati 18 anni.

Delitto di Garlasco, convocata in caserma la madre di Sempio - Daniela Ferrari verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti 🔗ilgiornale.it

Delitto Garlasco, Sempio in caserma a Milano per il prelievo del dna - Andrea Sempio, di nuovo indagato per il delitto di Garlasco, è arrivato, accompagnato dal suo legale Massimo Lovati, nella caserma dei carabinieri Montebello a Milano, per sottoporsi al prelievo del dna. Il 36enne non risponde alle domande dei cronisti. L’uomo era finito al centro dell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta familiare in provincia di Pavia, poi archiviata otto anni fa. 🔗lapresse.it

"Papà sullo scontrino…”. Le intercettazioni choc, ora Sempio trema sull'alibi - «Ne abbiamo cannata una, che io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che ero stato sentito, che tu hai detto che l'abbiamo ritrovato prima. Io ho detto che l'abbiamo trovato dopo essere stato sentito, già la prima volta... ero stato sentito e poi l'abbiamo trovato». A discutere con il padre delle versioni contrastanti su quell'alibi fornito per l'orario del delitto di Chiara Poggi è Andrea Sempio, il 36enne indagato nuovamente per l'omicidio di Garlasco, che oggi sarà sottoposto coattivamente al prelievo del tampone salivare da confrontare con il Dna ignoto rilevato sulle ... 🔗iltempo.it

Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata in caserma. L’avvocato: “Le consiglio di non parlare” - Convocata la madre dell’indagato. Il legale Massimo Lovati: “Non capisco perché risentirla, nel 2017 aveva già detto quello che sapeva”. La donna si può avvalere della facoltà di non rispondere ... 🔗msn.com

Garlasco, la madre di Sempio oggi in caserma: il giallo dello scontrino del parcheggio e gli atti «passati» dall'avvocato dei Poggi - Daniela Ferrari, 65 anni, sarà ascoltata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano per la terza volta in 18 anni. Al vaglio gli orari dell'uscita di casa la mattina del delitto e gli audio in ... 🔗milano.corriere.it

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: “Ha già detto quello che sapeva, non capisco perché risentirla” - L'avvocato Massimo Lovati, difensore dell'indagato, le suggerisce di avvalersi della facoltà di non rispondere. Alla donna dovrebbe essere chiesto di precisare le circostanze dell'alibi del figlio, co ... 🔗msn.com