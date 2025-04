La madre di Sempio davanti ai pm | il malore il silenzio tutte le domande inevase

Delitto di Garlasco: convocata in caserma la madre di Andrea Sempio per chiarire i movimenti del figlio Oggi Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata dai carabinieri nella caserma di via Moscova a Milano come persona informata sui fatti nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.

