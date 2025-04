La macchina del caffè più completa tua a prezzo incredibile | Nespresso Essenza Mini sconto del 30%

Nespresso Essenza Mini EN85.R si distingue per il suo design compatto e per le elevate prestazioni che offre a un prezzo competitivo. Disponibile su Amazon a 75,99€, con uno sconto di 30€ rispetto al prezzo originale, rappresenta una soluzione interessante per chi desidera un caffè di qualità senza occupare troppo spazio in cucina. Scopri l’offertaNespresso Essenza Mini: un prodotto perfetto per gli amanti del caffèQuesto modello si caratterizza per un equilibrio tra praticità e performance. Con un peso di soli 2,8 kg e dimensioni ridotte, è pensata per adattarsi anche agli spazi più piccoli. Nonostante le dimensioni compatte, integra un sistema a pressione da 19 bar, garantendo un’estrazione ottimale degli aromi dalle capsule della linea Nespresso Original. Le due lunghezze programmabili, Espresso e Lungo, aggiungono versatilità, permettendo di personalizzare ogni tazza di caffè secondo i propri gusti. Quotidiano.net - La macchina del caffè più completa, tua a prezzo incredibile: Nespresso Essenza Mini, sconto del 30% Leggi su Quotidiano.net LaEN85.R si distingue per il suo design compatto e per le elevate prestazioni che offre a uncompetitivo. Disponibile su Amazon a 75,99€, con unodi 30€ rispetto aloriginale, rappresenta una soluzione interessante per chi desidera undi qualità senza occupare troppo spazio in cucina. Scopri l’offerta: un prodotto perfetto per gli amanti delQuesto modello si caratterizza per un equilibrio tra praticità e performance. Con un peso di soli 2,8 kg e dimensioni ridotte, è pensata per adattarsi anche agli spazi più piccoli. Nonostante le dimensioni compatte, integra un sistema a pressione da 19 bar, garantendo un’estrazione ottimale degli aromi dalle capsule della lineaOriginal. Le due lunghezze programmabili, Espresso e Lungo, aggiungono versatilità, permettendo di personalizzare ogni tazza disecondo i propri gusti.

