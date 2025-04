La Lega ha fissato le date playout ma la Salernitana vuole salvarsi senza spareggi

Salernitana vuole salvarsi senza spareggi, chiudendo i conti a Cittadella il 13 maggio. Nel frattempo ieri, insieme alle altre pericolanti, ha preso nota delle nuove date dei playout. Erano in programma il 17 e il 22 maggio, la Lega B le ha. Salernotoday.it - La Lega ha fissato le date playout ma la Salernitana vuole salvarsi senza spareggi Leggi su Salernotoday.it Oggi è un appunto di viaggio e domani chissà. La, chiudendo i conti a Cittadella il 13 maggio. Nel frattempo ieri, insieme alle altre pericolanti, ha preso nota delle nuovedei. Erano in programma il 17 e il 22 maggio, laB le ha.

