La Juventus perde Kelly | lesione muscolare salta il Bologna e la Lazio è a forte rischio

Juventus, fresca di ritorno alla vittoria in campionato contro il Monza, perde una pedina importante in questo finale di stagione. Secondo. Leggi su Calciomercato.com La, fresca di ritorno alla vittoria in campionato contro il Monza,una pedina importante in questo finale di stagione. Secondo.

Su altri siti se ne discute

Juventus, UFFICIALE c’è la lesione: Motta perde un altro calciatore - Guai in vista in casa Juventus. Ko importante per un centrocampista di Thiago Motta che dovrà restare ai box nelle prossime settimane: l’annuncio ufficiale La Juventus ha vinto a Cagliari grazie al ritorno al gol di Dusan Vlahovic, collezionando tre punti preziosissimi in ottica classifica. Juventus, UFFICIALE c’è la lesione: Motta perde un altro calciatore (LaPresse) – calciomercato.itI bianconeri stanno infatti trovando continuità, almeno in campionato, dove ora sono al quarto posto grazie anche ad una striscia aperta di ben 4 successi di fila. 🔗calciomercato.it

Calcio, il Napoli perde anche Neres: lesione alla coscia. Niente Lazio e in dubbio per l’Inter - David Neres si infortuna e salterà almeno le prossime due partite Lo ha reso noto il Napoli. “Nel finale del match contro l’Udinese – si legge nel comunicato dle Napoli – David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”. 🔗ildenaro.it

La Juventus difende "com'era abituata": Kalulu, Veiga, Kelly e gli altri tre, cosa succede sul mercato - Il pareggio per 1-1 con la Roma offre spunti interessanti per il presente e per il futuro della difesa della Juventus. Dopo le imbarcate con... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Juventus perde Kelly: lesione muscolare, salta il Bologna e la Lazio è a forte rischio; Infortunio per Kelly: c'è lesione, il comunicato della Juventus e i tempi di recupero; Juventus, infortunio Kelly: il bollettino medico del club, stagione finita?; Veiga, lesione al tendine e stop non breve: la Juve perde un altro pezzo in difesa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Juventus perde Kelly: lesione muscolare, salta il Bologna e la Lazio è a forte rischio - La Juventus, fresca di ritorno alla vittoria in campionato contro il Monza, perde una pedina importante in questo finale di stagione. Secondo quanto fa sapere il. 🔗calciomercato.com

Infortunio Kelly, salta Bologna e Lazio. Tudor nei guai, Juve in emergenza totale - L'allenatore bianconero perde anche il difensore ingolese e dovrà inventarsi qualcosa per la sua linea a tre: cosa è successo ... 🔗tuttosport.com

Juventus, lesione di basso grado del bicipite femorale per Kelly - Alla lista degli infortunati della Juventus si aggiunge anche Lloyd Kelly: ecco le condizioni del numero 6 bianconero ... 🔗gianlucadimarzio.com