La Jotc open orchestra accende il teatro Mecenate di Arezzo per la giornata internazionale del jazz

La giornata internazionale del jazz indetta dall'UNESCO non passerà inosservata, almeno ad Arezzo. Mercoledì 30 aprile sarà infatti possibile celebrare la tredicesima occasione di festa del jazz, come veicolo di pace e dialogo, con un concerto imperdibile al teatro Mecenate di Arezzo.

Arezzo celebra la Giornata Mondiale del Jazz con la JOTC Open Orchestra - Il concerto proporrà un viaggio tra le influenze del jazz come veicolo di dialogo, inclusione e creatività La JOTC Open Orchestra in concerto per la Giornata Mondiale del Jazz 2025. L'orchestra jazzistica della città di Arezzo tornerà sul palcoscenico mercoledì 30 aprile, alle 21.15, al Teatro Mecenate per dar vita a una serata in cui verrà proposto un viaggio a tappe tra le molteplici influenze del jazz per mostrare come questo genere musicale sia stato, nel corso della storia, un veicolo di dialogo, libertà, inclusione e creatività.

Arezzo celebra la Giornata mondiale del Jazz con la JOTC Open Orchestra - Arezzo, 22 aprile 2025 – La JOTC Open Orchestra in concerto per la Giornata Mondiale del Jazz 2025. L’orchestra jazzistica della città di Arezzo tornerà sul palcoscenico mercoledì 30 aprile, alle 21.15, al Teatro Mecenate per dar vita a una serata in cui verrà proposto un viaggio a tappe tra le molteplici influenze del jazz per mostrare come questo genere musicale sia stato, nel corso della storia, un veicolo di dialogo, libertà, inclusione e creatività. 🔗lanazione.it

