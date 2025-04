La guida spericolata poi la rissa | sparatoria in centro a Monreale Morti tre 20enni due feriti Fermato un 19enne dello Zen di Palermo

Monreale , appena dieci chilometri sopra Palermo , come il set di un western. Una rissa violenta tra ragazzi, che sarebbe stata scatenata da un gruppo di giovani palermitani in trasferta. Futili motivi pare, qualcuno fa riferimento a una. Feedpress.me - La guida spericolata, poi la rissa: sparatoria in centro a Monreale. Morti tre 20enni, due feriti. Fermato un 19enne dello Zen di Palermo Leggi su Feedpress.me Sedie , tavolini , bottiglie di vetro lanciate da una parte all’altra della strada. Via Benedetto D’Acquisto , piena di pizzerie e pub a pochi passi dal Duomo di, appena dieci chilometri sopra, come il set di un western. Unaviolenta tra ragazzi, che sarebbe stata scatenata da un gruppo di giovani palermitani in trasferta. Futili motivi pare, qualcuno fa riferimento a una.

Se ne parla anche su altri siti

Lite per una guida spericolata. Rissa e spari: uccisi tre ragazzi - Tre giovani uccisi, due persone, tra cui un sedicenne, gravemente feriti. Monreale, la storica città della Conca d’Oro di Palermo è sotto choc: non solo piange una strage senza senso, ma cancella la festa più amata, quella del Santissimo Crocifisso (1-3 maggio), per la prima volta dopo 399 edizioni. Tre bare, due uomini in rianimazione, nessuna processione, nessun canto. Solo lutto e silenzio. La sparatoria di ieri notte, poco prima dell’una e mezza, lascia in ginocchio la grande comunità dal passato normanno. 🔗quotidiano.net

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Rissa e sparatoria nella notte a Monreale, due morti e tre feriti - (Adnkronos) – E' di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. Tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, dopo una lite per futili motivi: prima un diverbio, poi una rissa fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e […] 🔗periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Lite per una guida spericolata. Rissa e spari: uccisi tre ragazzi; Ma come guidate?: una battuta scatena la sparatoria di Monreale. Morti Andrea, Massimo e Salvatore; Sparatoria a Monreale, tre morti: fermato un 19enne; ?Sparatoria Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza: esplosi una ventina di colpi. Ferma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lite per una guida spericolata. Rissa e spari: uccisi tre ragazzi - Terrore davanti a un pub di Monreale: i giovani avevano 23 e 26 anni, uno ha messo in salvo la fidanzata. Altri due feriti gravi (uno è minorenne). Fermato un 19enne dello Zen: è accusato di strage. 🔗quotidiano.net

Sparatoria a Monreale, quella frase prima della rissa: «Come c***o guidate?», poi l'orrore. Sospetti su un 19enne - Sedie, tavolini, bottiglie di vetro lanciate da una parte all'altra della strada. Via Benedetto D'Acquisto, piena di pizzerie e pub, a pochi passi dal Duomo di Monreale, appena ... 🔗leggo.it

"Ma come guidate?": una battuta scatena la sparatoria di Monreale. Morti Andrea, Massimo e Salvatore - La discussione, iniziata con spintoni e pugni, è degenerata rapidamente: durante la rissa, due giovani di un gruppo di Palermo avrebbero estratto le pistole e aperto il fuoco ... 🔗today.it