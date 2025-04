La grande festa della natura Aprono il Frutteto e la Nuova Vigna

Frutteto e della Nuova Vigna insieme agli alunni, agli insegnanti e ai dipendenti delle scuole Diaz, Anna Frank e della scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII."Il 25 aprile il Comune di Meda, in collaborazione con Wwf Insubria e Circolo XX Settembre, ha restituito alla Brughiera quattro pini silvestri, simbolico risarcimento alla Brughiera per la pineta abbattuta nell’inverno 1944-1945. Piantiamo alberi, ricreiamo ambiente - spiega Gianni Del Pero, presidente Wwf Lombardia - Dopo la posa della prima pietra che accompagna i 4 pini silvestri messi a dimora in ricordo della Pineta della Brughiera, proseguono le inaugurazioni di opere del Verde, perché ne abbiamo sempre più bisogno, noi siamo natura. Questa mattina potremo regalare a Meda, ma non solo, il Frutteto e la Nuova Vigna realizzati all’interno del giardino della scuola Diaz nella Valle dei Mulini. Ilgiorno.it - La grande festa della natura. Aprono il Frutteto e la Nuova Vigna Leggi su Ilgiorno.it Questa mattina dalle 10.30 ci sarà l’inaugurazione delinsieme agli alunni, agli insegnanti e ai dipendenti delle scuole Diaz, Anna Frank escuola dell’Infanzia Giovanni XXIII."Il 25 aprile il Comune di Meda, in collaborazione con Wwf Insubria e Circolo XX Settembre, ha restituito alla Brughiera quattro pini silvestri, simbolico risarcimento alla Brughiera per la pineta abbattuta nell’inverno 1944-1945. Piantiamo alberi, ricreiamo ambiente - spiega Gianni Del Pero, presidente Wwf Lombardia - Dopo la posaprima pietra che accompagna i 4 pini silvestri messi a dimora in ricordoPinetaBrughiera, proseguono le inaugurazioni di opere del Verde, perché ne abbiamo sempre più bisogno, noi siamo. Questa mattina potremo regalare a Meda, ma non solo, ile larealizzati all’interno del giardinoscuola Diaz nella Valle dei Mulini.

