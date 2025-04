La giornata mondiale della danza su Rai 1 con Roberto Bolle

giornata mondiale della danza e, per l’occasione, Rai1 propone in prima serata “Viva la danza”, spettacolo ideato da Roberto Bolle qui alla seconda edizione. Gli appassionati di danza, e non solo, vedranno danzare, oltre a Bolle, ballerini del calibro di Nicoletta Manni e Martina Arduino (rispettivamente Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano), Toon Lobach partner di Bolle in alcuni passi a due di grande emozione come “Moonlight”, il giovanissimo talento di Emiliano Fiasco (a soli 16 anni già protagonista del musical “Billy Elliott”), il russo Ildar Young e l’ucraina Anastasia Matvienko, Shale Wagman dall’Opéra di Parigi, Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam e Motoki Kiyota dell’Hungarian National Ballet di Budapest. Unlimitednews.it - La giornata mondiale della danza su Rai 1 con Roberto Bolle Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Domani si festeggia lae, per l’occasione, Rai1 propone in prima serata “Viva la”, spettacolo ideato daqui alla seconda edizione. Gli appassionati di, e non solo, vedrannore, oltre a, ballerini del calibro di Nicoletta Manni e Martina Arduino (rispettivamente Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano), Toon Lobach partner diin alcuni passi a due di grande emozione come “Moonlight”, il giovanissimo talento di Emiliano Fiasco (a soli 16 anni già protagonista del musical “Billy Elliott”), il russo Ildar Young e l’ucraina Anastasia Matvienko, Shale Wagman dall’Opéra di Parigi, Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam e Motoki Kiyota dell’Hungarian National Ballet di Budapest.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Viaggi, incontri e cuore: Rai Movie omaggia la Giornata mondiale della Sindrome di Down - Ci è successo a tutti, dai. Sì, proprio a tutti. Un giorno ti alzi e senti che basta, vuoi cambiare, vuoi qualcosa che non è quello che hai già visto mille volte. Ma mica è facile, no? Perché poi arrivano le paure, le abitudini, le vocine che dicono “non farlo, stai buono, che ti inventi […] L'articolo Viaggi, incontri e cuore: Rai Movie omaggia la Giornata mondiale della Sindrome di Down è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Verona torna protagonista sulla Rai con Roberto Bolle per la Giornata internazionale della danza - Martedì 29 aprile, in tutto il mondo, si celebra la Giornata internazionale della danza. Fondazione Arena di Verona, per l’occasione, ha pensato ad un regalo per tutti gli appassionati dell’arte coreutica. Dal 26 al 29 aprile, biglietti di platea in promozione per i gala "Roberto Bolle and... 🔗veronasera.it

Salute: per la Giornata mondiale, primo ‘Osservatorio vista’ dedicato alla miopia - (Adnkronos) – Un italiano su 4 è miope (15 milioni di persone) ed entro il 2050 lo sarà il 50% della popolazione. Le condizioni economiche incidono fortemente sulla cura della vista, con il 45,8% dei miopi che rinuncia alla sostituzione degli occhiali e il 37,4% alle visite oculistiche. Sono i risultati principali dello studio pubblicato […] L'articolo Salute: per la Giornata mondiale, primo ‘Osservatorio vista’ dedicato alla miopia proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Verona torna protagonista sulla Rai con Roberto Bolle per la Giornata internazionale della danza; Spettacolo, Giuli: “Con Bolle MiC e Rai 1 per la Giornata Mondiale della Danza”; Viva la danza: l'omaggio di Roberto Bolle su Rai1; Roberto Bolle in Viva la danza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roberto Bolle torna su Rai 1: "Emozione grandissima danzare tra i capolavori del Caravaggio" - In occasione della “Giornata Internazionale della Danza”, Roberto Bolle sarà il protagonista di un grande evento dedicato all’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. 🔗msn.com

La giornata mondiale della danza su Rai 1 con Roberto Bolle - ROMA (ITALPRESS) – Domani si festeggia la Giornata Mondiale della Danza e, per l’occasione, Rai1 propone in prima serata “Viva la Danza”, spettacolo ideato da Roberto Bolle qui alla seconda edizione. 🔗msn.com

Giornata mondiale della danza: l'omaggio di Roberto Bolle domani sera su Rai1 - 'Viva la danza', in onda dalle 21.30, celebra l'arte del ballo. Accanto a lui ci sarà Serena Rossi attraverso un racconto che unisce spettacolo e luoghi italiani di forte impatto culturale ... 🔗msn.com