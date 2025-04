La Germania corre verso il riarmo e la guerra alla Russia chiesta all’Ue esenzione dei limiti di spesa del Patto di Stabilità

Berlino guida l'Europa nel rafforzamento della difesa, ma l'Italia e la Francia restano perplesse sui rischi fiscali legati alla clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità. La Germania è il primo Paese in Europa a fare ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale del Patto di Stabilità

La Germania corre verso il riarmo: il piano da 900 miliardi di Friedrich Merz per potenziare le infrastrutture e le forze armate - Il governo ancora non c’è, ma Friedrich Merz, il cancelliere in pectore, ha già fatto scrivere un piano da 900 miliardi di euro per armi e infrastrutture. Una cifra enorme, persino per la più grande economia europea. Per capirne la portata: equivale al doppio del bilancio federale annuale. Berlino non dispone di questi fondi, quindi dovrà ricorrere a prestiti extra-budget. Il piano prevede almeno due fondi distinti: uno per l’ammodernamento delle infrastrutture nazionali, dalle strade alla fibra ottica, e l’altro destinato alla ristrutturazione della Bundeswehr, le forze armate tedesche. 🔗ilfattoquotidiano.it

La Germania approva il piano di riarmo da 500 miliardi a debito: “Primo passo verso la difesa europea” - Il Parlamento tedesco ha approvato un piano che potrebbe aumentare molto il debito pubblico tedesco nei prossimi anni, dopo decenni di austerità. Ben 500 miliardi di euro per le infrastrutture, mentre per le spese militari non ci saranno più vincoli di bilancio. Il piano durerà 12 anni. Per il cancelliere in pectore Merz è il "primo grande passo verso una comunità europea della Difesa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Germania traina l’Europa verso il riarmo - La Germania ha ufficialmente voltato pagina. Dopo anni di austerità imposta con il rigore di un dogma, dopo le mani strette attorno al collo della Grecia e dei paesi mediterranei etichettati come cicale d’Europa, Berlino ha deciso che il tempo del sacrificio è finito. Ma non per costruire un futuro equo e sostenibile: no, il nuovo piano da 1000 miliardi di euro non finanzierà politiche sociali, non rilancerà il welfare. 🔗lanotiziagiornale.it

