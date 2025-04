La Germania attiva la clausola Ue per spendere in armi senza limiti Tajani | Scelta saggia Conte | Finisce l’Europa di pace Meloni complice

Germania ha inoltrato oggi alla Commissione europea la richiesta di attivazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” per esentare gli investimenti aggiuntivi a venire nel settore della difesa dai limiti di spesa del Patto di Stabilità. La richiesta, ha spiegato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco, riguarda il quadriennio 2025-2028 e costituisce «un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al Contempo la sostenibilità fiscale». L’intenzione di Berlino era nota, per lo meno da quando – ai primi di marzo – il Cancelliere in pectore Friedrich Merz aveva annunciato il varo di un maxi-piano di investimenti in difesa e infrastrutture da 500 miliardi di euro. Per consentire quella svolta di spesa (anche) per il riarmo, Cdu, Spd e Verdi avevano già intrapreso un’iniziativa senza precedenti, votando insieme al Bundestag una modifica della Costituzione per escludere gli investimenti in difesa dal cosiddetto «freno al debito». Leggi su Open.online Laha inoltrato oggi alla Commissione europea la richiesta dizione della cosiddetta “di salvaguardia” per esentare gli investimenti aggiuntivi a venire nel settore della difesa daidi spesa del Patto di Stabilità. La richiesta, ha spiegato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco, riguarda il quadriennio 2025-2028 e costituisce «un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo almpo la sostenibilità fiscale». L’intenzione di Berlino era nota, per lo meno da quando – ai primi di marzo – il Cancelliere in pectore Friedrich Merz aveva annunciato il varo di un maxi-piano di investimenti in difesa e infrastrutture da 500 miliardi di euro. Per consentire quella svolta di spesa (anche) per il riarmo, Cdu, Spd e Verdi avevano già intrapreso un’iniziativaprecedenti, votando insieme al Bundestag una modifica della Costituzione per escludere gli investimenti in difesa dal cosiddetto «freno al debito».

Ue: Berlino attiva clausola Patto di stabilità, essenziale per spese Difesa - Francoforte (Germania), 28 apr. (LaPresse) – "Un aumento della spesa per la difesa è essenziale. Pertanto, il 19 marzo, la Commissione europea ha proposto un'attivazione coordinata della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita. Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (Nec) per il periodo 2025-2028". Lo ha detto a LaPresse una portavoce del ministero delle Finanze tedesco, in merito alla richiesta di attivazione alla Commissione Ue della clausola di salvaguardia per l'esenzione dai limiti di spesa del

Trump taglia la ricerca: l'Ue pensa a un passaporto speciale per i cervelli. L'interesse "inusuale" dei ricercatori Usa per la Germania - La chiamano già "Reverse brain drain", cioè controfuga dei cervelli: dagli Usa verso l'Europa. Nelle ultime settimane Donald Trump ha iniziato a tagliare i fondi alla ricerca e a bloccare i progetti legati a temi come inclusione e questioni di genere, anche nelle scienze dure. Congelamenti di risorse, stop alle assunzioni di dottorandi, revoche di contratti di ricerca appena firmati sono già realtà, i ricercatori di tutto il mondo protestano nelle piazze, e dagli Usa cominciano ad arrivare più richieste per lavorare negli atenei.

Ue: Germania, rivedere criteri Maastricht per maggiore flessibilità difesa - Francoforte (Germania), 17 mar. (LaPresse) – "L'equlibrio della sicurezza deve essere ulteriormente rafforazto a Bruxelles. Per questo è importante rivedere i criteri di Maastricht e creare insieme una maggiore flessibilità per la nostra capacità di sicurezza e difesa in Europa". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue. "Il nostro obiettivo è un'Ucraina forte e sovrana.

