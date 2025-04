Linkiesta.it - La foto di Trump e Zelensky è solamente una bella foto

Ora che ne hanno parlato proprio tutti, per un intero fine settimana, posso aggiungere anche il mio parere al dibattito più noioso del secolo, quello intorno al reale significato delladi Donalde Volodymyrseduti uno di fronte all’altro nella basilica di San Pietro. E il mio parere è che non ne ha nessuno. Zero. Anche meno. Fine del dibattito. E il fatto cheabbia postato ben duedi quel colloquio sul suo social network personale (Truth) è più che una conferma della tesi. Nel caso non lo aveste ancora capito: è il reale motivo per cui ha accettato il colloquio. Per poterne postare le. Perché, nella società dell’immagine, l’immagine è un obiettivo in sé, come ormai dovrebbe sapere chiunque possieda un telefonino. Perché, al tempo della politica-spettacolo, l’unica cosa che conta è la qualità dello spettacolo.