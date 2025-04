La forza della memoria | Foiano abbraccia la Resistenza e il futuro

forza della memoria: Foiano abbraccia la Resistenza e il futuroTra il 25 e 26 aprile la comunità risponde con unità e partecipazioneIn un momento particolarmente delicato per l’intero Paese, segnato dal lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco e da polemiche sul senso del 25 aprile, Foiano della Chiana ha scelto la via della responsabilità e della condivisione, dimostrando ancora una volta maturità, sensibilità e profondo rispetto per la memoria storica.Le manifestazioni del 25 e 26 aprile hanno visto una partecipazione straordinaria di cittadini, autorità, associazioni e giovani, che si sono stretti attorno ai valori fondanti della nostra democrazia: libertà, pace e fratellanza.Dal corteo per le vie cittadine alla deposizione dei fiori ai monumenti dei Caduti, dalla Caminata del Donatore fino all'intitolazione della nuova "Passeggiata Ezio Raspanti", la comunità di Foiano ha risposto con una presenza compatta e sincera, dando un segnale forte di unità, lontano dalle polemiche e vicino al cuore della nostra storia e del nostro futuro. Lanazione.it - La forza della memoria: Foiano abbraccia la Resistenza e il futuro Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – Lalae ilTra il 25 e 26 aprile la comunità risponde con unità e partecipazioneIn un momento particolarmente delicato per l’intero Paese, segnato dal lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco e da polemiche sul senso del 25 aprile,Chiana ha scelto la viaresponsabilità econdivisione, dimostrando ancora una volta maturità, sensibilità e profondo rispetto per lastorica.Le manifestazioni del 25 e 26 aprile hanno visto una partecipazione straordinaria di cittadini, autorità, associazioni e giovani, che si sono stretti attorno ai valori fondantinostra democrazia: libertà, pace e fratellanza.Dal corteo per le vie cittadine alla deposizione dei fiori ai monumenti dei Caduti, dalla Caminata del Donatore fino all'intitolazionenuova "Passeggiata Ezio Raspanti", la comunità diha risposto con una presenza compatta e sincera, dando un segnale forte di unità, lontano dalle polemiche e vicino al cuorenostra storia e del nostro

