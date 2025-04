La fortuna fa ancora tappa in Umbria | vince più di 216mila euro al Lotto

ancora l'Umbria. Secondo quanto riporta il sito specializzato Agimeg un giocatore di Gubbio ha centrato una quaterna sulla ruota nazionale (con i numeri: 16-23-48-78) del Lotto e con una puntata di soli 4 euro ne ha vinti 216.600. Perugiatoday.it - La fortuna fa ancora tappa in Umbria: vince più di 216mila euro al Lotto Leggi su Perugiatoday.it La dea bendata bacial'. Secondo quanto riporta il sito specializzato Agimeg un giocatore di Gubbio ha centrato una quaterna sulla ruota nazionale (con i numeri: 16-23-48-78) dele con una puntata di soli 4ne ha vinti 216.600.

