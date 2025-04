La festa per Cristoforo Colombo torna alla grande! Trump omaggia l’Italia della Meloni e fa impazzire sinistra

Trump e l'Italia di Giorgia Meloni: il rilancio in grande stile del Columbus Day, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492 e osteggiato dalla sinistra americana. Ieri sera l'annuncio in pompa magna: "Riporterò in auge il Columbus Day dalle ceneri. I Democratici hanno fatto tutto il possibile per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano tanto. Hanno buttato giù le sue statue, mettendoci al posto nient'altro che il WOKE, o peggio il nulla totale!", accusa il presidente Usa. Quindi la conclusione: Sarete felici di sapere che Cristoforo sta per tornare alla grande.

