La festa dei volontari della Half Marathon Firenze

Firenze, 28 aprile 2025 – Il grande successo della Half Marathon Firenze si deve anche al prezioso contributo dei volontari, che allestiscono il percorso, curano i ristori e garantiscono la sicurezza dei podisti. Sono oltre 400 i volontari coinvolti in questa straordinaria macchina organizzativa, che ha visto confluire in gara più di 6.000 atleti, attraversando il cuore di Firenze.Half Marathon Firenze, la festa dei volontariLa Uisp Comitato di Firenze, presieduta da Gabriella Bruschi e con Marco Ceccantini nel ruolo di responsabile della gara — recentemente nominato presidente regionale Uisp — ha voluto ringraziare l'impegno di questi volontari con la tradizionale festa, ospitata questa sera nel locale "Le Terrazze Michelangelo", con il magnifico panorama sulla città a fare da cornice. Ai ringraziamenti della presidenza Uisp si sono uniti i saluti e i complimenti della sindaca di Firenze Sara Funaro, dell'assessora allo Sport Letizia Perini e di Nicola Armentano, consigliere comunale e metropolitano.

