La Effe conquista l' ottavo posto | vittoria cruciale per i playoff

Effe). Vuoi per la striscia negativa che ha condizionato non poco i progetti e il rush finale del campionato fortitudino, vuoi per salvare il salvabile in una condizione di infermeria grandemente debilitante per coach Attilio Caja e soci: anche ieri assente capitan Matteo Fantinelli, sostituito dall’asse Vencato-Panni.E così arriva l’ottavo posto finale, che non vuol certo dire potere gongolare a lungo per il fattore campo a favore nel secondo turno di play in (si attende il responso del mtch fra Torino-Pesaro), ma che alla fine, per come si stavano mettendo le cose, è la situazione migliore pronosticabile, soprattutto per un club che fa del suo pubblico l’uomo in più: in caso di vittoria si affronterebbe poi Cantù ai playoff. Sport.quotidiano.net - La Effe conquista l'ottavo posto: vittoria cruciale per i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Era prima di tutto imprescindibile un segnale dopo una lunga parentesi di sconfitte (quattro di fila, troppe per la). Vuoi per la striscia negativa che ha condizionato non poco i progetti e il rush finale del campionato fortitudino, vuoi per salvare il salvabile in una condizione di infermeria grandemente debilitante per coach Attilio Caja e soci: anche ieri assente capitan Matteo Fantinelli, sostituito dall’asse Vencato-Panni.E così arriva l’finale, che non vuol certo dire potere gongolare a lungo per il fattore campo a favore nel secondo turno di play in (si attende il responso del mtch fra Torino-Pesaro), ma che alla fine, per come si stavano mettendo le cose, è la situazione migliore pronosticabile, soprattutto per un club che fa del suo pubblico l’uomo in più: in caso disi affronterebbe poi Cantù ai

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Basket: Jesi supera Montecatini e conquista l'ottavo posto a Pistoia - Montecatini 70 Jesi 76 LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Chiarini ne, Burini 14, Acunzo ne, Di Pizzo 4, Toscano 19, Savoldelli 4, D’Alessandro 6, Bedin 13, Passoni 3, Albelli ne, Cellerini ne, Stanic 7. All. Marco Del Re GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani 2, Bruno 7, Vettori 4, Di Emidio 5, Berra 19, Valentini 7, Marulli 5, Cena 9, Petrucci 6, Zucca 12. All. Marcello Ghizzinardi Arbitri: Caneva (To), Occhiuzzi (Ts) Parziali: 18-22, 34-43, 51-59 Pistoia Miracolo a Pistoia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dominik Paris torna sul podio dopo un anno: conquista il terzo posto nel SuperG di Crans Montana - L'ultimo podio era arrivato nel febbraio 2024, ma Paris è riuscito a spezzare il lungo digiuno: in Svizzera si classifica terzo dietro a Odermatt e Monney.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Folle davanti ai locali di Tony Effe, Rose Villain, Fedez. Il marketing gastronomico che conquista i fan di Sanremo - Le canzoni si ascoltano dentro il teatro, ma l’energia del Festival contagia la città. Il centro città è ormai un palcoscenico parallelo, fatto di pop-up store, temporary bar e location esperienziali che mescolano musica, cibo e trovate di marketing. Un trend esploso nel 2024 con i primi esperimenti di Angelina Mango, BigMama e Geolier e che quest’anno è diventato praticamente la norma: se non hai un pop-up, sei davvero a Sanremo? E infatti, nel 2025, la città si è trasformata in una mappa di esperienze firmate dagli artisti in gara. 🔗gamberorosso.it

Ne parlano su altre fonti

La Effe conquista l'ottavo posto: vittoria cruciale per i playoff; La Fortitudo espugna Livorno e conquista l’ottavo posto: sarà Play-In; Olly pigliatutto. Il vincitore di Sanremo conquista le classifiche dei singoli e degli album. Fedez, Giorgia e; Spotify Wrapped, i cantanti italiani più ascoltati nel 2024. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Effe conquista l'ottavo posto: vittoria cruciale per i playoff - Era prima di tutto imprescindibile un segnale dopo una lunga parentesi di sconfitte (quattro di fila, troppe per la Effe). Vuoi per la striscia negativa che ha condizionato non poco i progetti e il ru ... 🔗msn.com

Fiumicino conquista l’ottavo posto degli aeroporti migliori del mondo: 5 stelle Skytrax - Non solo, per la prima volta, lo scalo romano, gestito da Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, è entrato nella Top Ten dei Migliori Aeroporti del Mondo, occupando l'ottavo posto e scalando ... 🔗roma.repubblica.it

Fiumicino conquista l’ottavo posto degli aeroporti migliori del mondo: 5 stelle Skytrax - L'aeroporto di Singapore Changi è il migliore del mondo. Si è classificato al primo posto per la tredicesima volta, un record, nella classifica redatta ogni… Leggi ... 🔗informazione.it