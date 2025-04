La Ducati si è sfufata | Bagnaia è stato avvisato

avvisato, mezzo salvato. La Ducati ha parlato forte e chiaro, non le ha mandate a dire a Pecco Bagnaia dopo la deludente prova nella gara Sprint in quel di Jerez.Il pilota torinese era partito sotto i migliori auspici, all’atto pratico dalla prima fila e dopo aver annunciato dei miglioramenti significativi per quanto riguarda il set-up della sua Desmosedici GP25. Ma in gara è stato un flop, sempre dietro agli imprendibili fratelli Marquez, con l’impossibilità di provare un attacco perché alle prese con la difesa del terzo posto insidiato da un eccellente Morbidelli.Delusione Bagnaia: “In queste gare dove parto arrivo”La delusione è stata tanta, in primis per Bagnaia che senza la caduta di Quartararo sarebbe quasi sicuramente arrivato fuori dal podio: “È stata una Sprint classica, come sta succedendo spesso. Leggi su Sportface.it Non tutto fila liscio all’interno del team che domina la MotoGP. Pecco nel mirino: “Dobbiamo cercare di individuare il problema”Come si usa dire in questi casi: uomo, mezzo salvato. Laha parlato forte e chiaro, non le ha mandate a dire a Peccodopo la deludente prova nella gara Sprint in quel di Jerez.Il pilota torinese era partito sotto i migliori auspici, all’atto pratico dalla prima fila e dopo aver annunciato dei miglioramenti significativi per quanto riguarda il set-up della sua Desmosedici GP25. Ma in gara èun flop, sempre dietro agli imprendibili fratelli Marquez, con l’impossibilità di provare un attacco perché alle prese con la difesa del terzo posto insidiato da un eccellente Morbidelli.Delusione: “In queste gare dove parto arrivo”La delusione è stata tanta, in primis perche senza la caduta di Quartararo sarebbe quasi sicuramente arrivato fuori dal podio: “È stata una Sprint classica, come sta succedendo spesso.

Cosa riportano altre fonti

Ducati, Bagnaia: “Non torno alla GP24, lo step tecnico c’è stato” - Il vicecampione del mondo Pecco Bagnaia ha voluto chiarire che non tornerà alla GP 24, ma vuole trovare il feeling dello scorso anno. Si apre oggi il terzo weekend di MotoGp con le prove libere sul circuito di Austin. Nelle prime due tappe ha dominato Marc Marquez che sembra essere rinato dal suo arrivo in Ducati, il pilota spagnolo proverà a conquistare la terza tripletta di fila dopo quelle ottenute in Thailandia e in Argentina. 🔗sportnews.eu

Ducati spiega perché Marc Marquez è stato più veloce di Bagnaia sulla stessa moto nel GP Thailandia - Il General Manager della Ducati, Gigi Dall'Igna, ha spiegato perché Marc Marquez è stato molto più veloce di Pecco Bagnaia nel GP della Thailandia che ha aperto la MotoGP 2025 pur disponendo della stessa identica moto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ops, Marquez va a terra (sguardi tra il terreo e l’incredulo in Ducati). Bagnaia trionfa, Mondiale riapertissimo - Ops, Marquez va a terra (sguardi tra il terreo e l’incredulo in Ducati). Bagnaia trionfa, Mondiale riapertissimo. Il Moto Gp di Austin in Texas riapre il Motomondiale. Marc Marquez riprende dimestichezza con le cadute che avevano caratterizzato la sua scorsa stagione. Pecco vince alla grande, da dominatore. Partito sesto, si è portato subito al terzo posto. Poi, ha superato il piccolo Marquez e quindi ha visto Marquez andare per le terre. 🔗ilnapolista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Ducati si è sfufata: Bagnaia è stato avvisato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bagnaia e lo spettro seconda guida: “Ma Ducati continua ad ascoltarmi. Marc, occhio a sentirti imbattibile” - Francesco Bagnaia non si sente scavalcato nelle gerarchie Ducati nemmeno dopo il grande avvio di stagione di Marc Marquez ... 🔗formulapassion.it

Bagnaia e l'esegesi delle sue dichiarazioni sul perché Ducati ha preso Marquez - La frase incriminata: "Credo che Ducati abbia voluto creare questa situazione (di avere Bagnaia e Marquez nel ... anche da spiegare. E sono stato io ad averlo perso. Ero sempre lì, eppure tante ... 🔗gpone.com

MotoGp, Ducati: Pecco Bagnaia spiega la sua strategia - Pecco Bagnaia ottimista per Sprint Race e gara domenicale dopo il terzo posto conquistato nelle qualifiche a Jerez de la Frontera. 🔗msn.com