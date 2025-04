La difesa della Liberazione non è una concessione

della segreteria regionale del Partito comunista italiano su quanto accaduto in laguna "dove l’Amministrazione comunale, una civica di centrodestra guidata da Andrea Casamenti – dicono i responsabili della segreteria –, prima non ha concesso l’autorizzazione a occupare parte dell’ex Idroscalo, poi ha mandato la Municipale a multare chi aveva comunque deciso di esserci. E cioè cittadini, famiglie, persino parlamentari che hanno ritenuto doveroso essere presenti: gente unita da una determinazione che si è scontrata con l’altra, senza dubbio coerente, di chi, già intenzionato a intitolare quello spazio pubblico al capo squadrista e gerarca fascista Italo Balbo, ha ritenuto di dovere ostacolare con cavilli, multe e piccoli atti di intimidazione persone che, del fascismo, celebravano la sconfitta". Lanazione.it - "La difesa della Liberazione non è una concessione" Leggi su Lanazione.it "Il nostro è un Paese dove si multa con 566 euro l’Anpi per aver celebrato il 25 Aprile, ricorrenza in cui, da tempo, è abitudine mettere a dura prova il senso dello stupore". E’ il commentosegreteria regionale del Partito comunista italiano su quanto accaduto in laguna "dove l’Amministrazione comunale, una civica di centrodestra guidata da Andrea Casamenti – dicono i responsabilisegreteria –, prima non ha concesso l’autorizzazione a occupare parte dell’ex Idroscalo, poi ha mandato la Municipale a multare chi aveva comunque deciso di esserci. E cioè cittadini, famiglie, persino parlamentari che hanno ritenuto doveroso essere presenti: gente unita da una determinazione che si è scontrata con l’altra, senza dubbio coerente, di chi, già intenzionato a intitolare quello spazio pubblico al capo squadrista e gerarca fascista Italo Balbo, ha ritenuto di dovere ostacolare con cavilli, multe e piccoli atti di intimidazione persone che, del fascismo, celebravano la sconfitta".

Le notizie più recenti da fonti esterne

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗quotidiano.net

Mancini trascinatore, N’Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto. 🔗sololaroma.it

Antonio Costa: Maggiore margine di debito per l'Italia per aumentare le spese di difesa - La Commissione Ue dovrebbe dare più margine all'Italia sul debito, per consentire un aumento delle spese per la difesa. Lo dice il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, in un'intervista pubblicata sullo Spiegel on line. A un domanda su come Paesi come Spagna e Italia possano raggiungere le quote di Pil richieste dalla Nato, che spinge per il 3%, Costa risponde: "Non sarà certamente semplice. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Video. Difesa Ue in momento critico dice rapporto: servono investimenti; Abedini, l’ingegnere iraniano verso la liberazione: i dubbi solo sui tempi. Deciderà Nordio; Putin frena ogni tregua senza un accordo a lungo termine. Zelenski: pronto a lasciare presidenza in cambio di pace e ingresso Nato; Fondi speciali per la difesa: un cambiamento legislativo in corsia di sorpasso?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"La difesa della Liberazione non è una concessione" - "Il nostro è un Paese dove si multa con 566 euro l’Anpi per aver celebrato il 25 Aprile, ricorrenza in cui, da tempo, è abitudine mettere a dura prova il senso dello stupore". E’ il commento della seg ... 🔗lanazione.it

Liberazione e polemiche: "Pro Pal, corteo pacifico". Balboni: "Grave deriva" - Arianna Poli, lista Anselmo, difende la manifestazione dei centri sociali. Il vicesindaco: "Cartelli contro la premier, un’offesa a chi ha combattuto". 🔗msn.com

Tajani difende Musumeci: "La sobrietà non c’entra con le commemorazioni per la Liberazione" - "Musumeci – spiega infatti Tajani – non ha detto sobrietà riferito alle ... copre anche la Festa per l’80esimo anniverario della Liberazione dal nazifascismo". Ma "tutte le cerimonie ... 🔗quotidiano.net