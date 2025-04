La denuncia di Padovano | Il molo nord è diventato una discarica dopo la chiusura per lavori inaccettabile FOTO

La denuncia di Padovano: "Il molo nord è diventato una discarica dopo la chiusura per lavori, inaccettabile" [FOTO] - Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara e dei balneatori Sib abruzzesi, segnala inviando anche una serie di foto l'abbandono di rifiuti anche di grandi dimensioni (compreso un intero forno) lungo il molo nord di Pescara: "Noi frequentatori del molo nord, attualmente bloccato dai... 🔗ilpescara.it

