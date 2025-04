La corsa per il Comitato paralimpico | l’eredità ha un peso anche economico

paralimpico), e Giunio De Sanctis, attuale presidente della Federbocce.Tramontate le voci che vedevano in partita anche atlete o atleti paralimpici. I due contendenti dovranno raccogliere la pesante eredità di Luca Pancalli, presidente che per oltre due decenni è stato l’uomo che ha creato e fatto crescere il movimento paralimpico, per come oggi lo conosciamo. Lanotiziagiornale.it - La corsa per il Comitato paralimpico: l’eredità ha un peso (anche) economico Leggi su Lanotiziagiornale.it Grandi manovre in vista del 26 giugno nel mondo dello sport. Sarà l’election day e riguarderà sia il CONI che il CIP. Partite aperte con poste in palio molto alte ma non solo dal punto di vista simbolico.C’è in gioco un’eredità importante e la guida di due Enti Pubblici con il prestigio che ne consegue e con la capacità di indirizzo di scelte e impiego di risorse pubbliche. Ma se sul CONI lo scenario è ancora in divenire al CIP il quadro sembra abbastanza chiaro. A sfidarsi saranno Roberto Valori, ex presidente della FINP (nuoto), e Giunio De Sanctis, attuale presidente della Federbocce.Tramontate le voci che vedevano in partitaatlete o atleti paralimpici. I due contendenti dovranno raccogliere la pesante eredità di Luca Pancalli, presidente che per oltre due decenni è stato l’uomo che ha creato e fatto crescere il movimento, per come oggi lo conosciamo.

Su questo argomento da altre fonti

Comitato paralimpico, una poltrona per due: si apre la corsa alla presidenza - C’è un’altra partita oltre quella del Coni che sta tenendo sotto scacco il mondo sportivo italiano. Meno nota ma non per questo non meno importante. Si tratta della sfida per la guida del Comitato Italiano Paralimpico, l’ente pubblico che si occupa dello sport praticato da persone disabili. Dopo l’addio di Luca Pancalli, l’uomo che lo ha guidato per oltre venti anni, ci si chiede chi raccoglierà la difficile eredità di questo piccolo pezzo dello Stato che oggi rappresenta un fiore all’occhiello. 🔗lanotiziagiornale.it

Comitato Paralimpico, è finita l’era di Luca Pancalli (e anche i suoi delfini non se la passano bene) - Il 2025 sarà un anno di rivoluzioni per la governance dello sport italiano. Le attenzioni sono tutte concentrate sul futuro del Coni e di Giovanni Malagò, se riuscirà a strappare al governo una proroga per il quarto mandato o dovrà ritirarsi a giugno, come previsto dalla legge. Anche nel Comitato Paralimpico, però, si annunciano grandi cambiamenti: dopo 20 anni, finirà l’era di Luca Pancalli, che governa il movimento da sempre, dal 2005 quando fu fondato il Cip sotto il Governo Berlusconi (ma anche da prima, visto che era alla guida già della precedente Federazione Sport Disabili). 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaspare Ganci eletto al consiglio regionale del Comitato italiano paralimpico - Si sono appena concluse, al campo di hockey Dusmet di Catania, le elezioni per scegliere tra atleti e tecnici, i rappresentanti del Consiglio regionale del Cip (Comitato italiano paralimpico) per il quadriennio 2025-2028. In quota tecnici, con 7 voti su 9, è stato eletto il professore Gaspare... 🔗palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Comitato paralimpico, una poltrona per due: si apre la corsa alla presidenza; Luca Pancalli lascia il CIP (e un’eredità molto importante); Coni, fine corsa per Malagò. Bagarre per la successione; Luca Pancalli non si ricandida al CIP: chi sono i candidati per sostituirlo. 🔗Su questo argomento da altre fonti