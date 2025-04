La corsa al riarmo mondiale non si ferma più Secondo Sipri nel 2024 si è registrato il più forte aumento dai tempi della Guerra Fredda

corsa al riarmo mondiale non si ferma più. A certificarlo sono gli ultimi dati pubblicati dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) Secondo cui la spesa militare mondiale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 9,4% in termini reali rispetto al 2023 e il più forte incremento annuo dalla fine della Guerra Fredda. La spesa militare è aumentata in tutte le regioni del mondo, con una crescita particolarmente rapida sia in Europa che in Medio Oriente. I cinque maggiori investitori militari – Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India – hanno rappresentato il 60% del totale globale, con una spesa complessiva di 1.635 miliardi di dollari, Secondo i nuovi dati pubblicati oggi dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).La spesa militare italiana è aumentata dell’1,4% a 38 miliardi di dollari. Lanotiziagiornale.it - La corsa al riarmo mondiale non si ferma più. Secondo Sipri nel 2024 si è registrato il più forte aumento dai tempi della Guerra Fredda Leggi su Lanotiziagiornale.it Laalnon sipiù. A certificarlo sono gli ultimi dati pubblicati dallo Stockholm International Peace Research Institute (cui la spesa militareha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari nel, con undel 9,4% in termini reali rispetto al 2023 e il piùincremento annuo dalla fine. La spesa militare è aumentata in tutte le regioni del mondo, con una crescita particolarmente rapida sia in Europa che in Medio Oriente. I cinque maggiori investitori militari – Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India – hanno rappresentato il 60% del totale globale, con una spesa complessiva di 1.635 miliardi di dollari,i nuovi dati pubblicati oggi dallo Stockholm International Peace Research Institute ().La spesa militare italiana è aumentata dell’1,4% a 38 miliardi di dollari.

Se ne parla anche su altri siti

AEW: Cope sfida Moxley, sarà l’ultima corsa al titolo mondiale? - A AEW Revolution 2025, Cope sfiderà Jon Moxley per l’AEW World Championship. Parlando nell’edizione dell’8 marzo di AEW Collision, la “Rated R Superstar” ha implorato di affrontare il “vecchio Jon Moxley” al pay-per-view. Cope ha anche riconosciuto che la sua finestra di opportunità per conquistare un altro titolo mondiale si sta chiudendo: “So che il tempo sta per scadere. So che questa potrebbe essere l’ultima volta che combatto per un titolo mondiale. 🔗zonawrestling.net

“La Pace in Ucraina non arriverà con la corsa al riarmo”. Sabato M5S & Co in piazza contro il piano RearmUE - Il Movimento 5 Stelle scende in piazza a Roma sabato prossimo per dire un netto “No al riarmo” e protestare contro il piano “Rearm EU” proposto dalla Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, giudicato inadatto per portare la Pace in Ucraina. Una manifestazione organizzata dai pentastellati, ma aperta a tutta la società civile e a tutte le forze politiche, che si preannuncia partecipata, con partenza alle 14 e comizio finale intorno alle 16 nei pressi del Colosseo. 🔗lanotiziagiornale.it

Il M5s si sfila dalla manifestazione europeista del 15 marzo, Conte: “No all’Ue della corsa al riarmo” - Niente manifestazione pro-Europa per il Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte ha fatto sapere ufficialmente che il M5s non ci sarà il 15 marzo, perché è contrario alla visione dell'Europa di Ursula von der Leyen: "Siamo per un'Europa che investa a favore dei cittadini, più verde e solidale, non l'Europa del riarmo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

La corsa al riarmo mondiale non si ferma più; La guerra ci costa la terra. Mobilitazione straordinaria contro la corsa al riarmo; Ferma il riarmo, la campagna entra nel vivo; Domande sul riarmo in un mondo sempre meno capace di diplomazia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La corsa al riarmo mondiale non si ferma più. Secondo Sipri nel 2024 si è registrato il più forte aumento dai tempi della Guerra Fredda - La corsa al riarmo mondiale non si ferma più. Secondo Sipri nel 2024 si è registrato il più forte aumento dai tempi della Guerra Fredda ... 🔗lanotiziagiornale.it

Una pace giusta e duratura, no alla corsa al riarmo: il testo integrale dell'ultimo discorso di Papa Francesco - Con il testo che è stato letto ieri nelle celebrazioni di Pasqua, Bergoglio lascia un forte monito a tutta la comunità mondiale ... 🔗msn.com

Germania: il riarmo porterà ad una svolta industriale?/ FT: “Dal 2021 persi 250mila posti di lavoro” - Germania, il riarmo potrebbe far tornare a crescere l'industria: la industrie manifatturiere sono al centro della peggiore crisi dagli anni '90 ... 🔗ilsussidiario.net