La Corea del Nord conferma la presenza di truppe a supporto della Russia

Corea del Nord ha ufficialmente confermato di aver schierato truppe a sostegno della Russia nella guerra contro l’Ucraina, in base al trattato di mutua difesa siglato tra i due Paesi. L’ordine di dispiegamento è stato impartito direttamente dal leader Kim Jong-un, come riferito dall’agenzia di stampa centrale NordCoreana (Kcna), riportata anche dall’agenzia sudCoreana Yonhap.La notizia rappresenta la prima conferma ufficiale dell’invio di soldati NordCoreani, mesi dopo le indiscrezioni sull’arrivo di migliaia di militari nella regione russa di Kursk, in prima linea. Laprimapagina.it - La Corea del Nord conferma la presenza di truppe a supporto della Russia Leggi su Laprimapagina.it Ladelha ufficialmenteto di aver schieratoa sostegnonella guerra contro l’Ucraina, in base al trattato di mutua difesa siglato tra i due Paesi. L’ordine di dispiegamento è stato impartito direttamente dal leader Kim Jong-un, come riferito dall’agenzia di stampa centralena (Kcna), riportata anche dall’agenzia sudna Yonhap.La notizia rappresenta la primaufficiale dell’invio di soldatini, mesi dopo le indiscrezioni sull’arrivo di migliaia di militari nella regione russa di Kursk, in prima linea.

Su questo argomento da altre fonti

Media, Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Russa - La Corea del Nord conferma lo schieramento di truppe in Russia e promette la fedele attuazione del trattato con Mosca. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonghap citando l'agenzia di stampa pubblica della Corea del Nord, Kcna. 🔗quotidiano.net

Nicolas Pasquali, il primo italiano in viaggio in Corea del Nord: «Tutto sembrava perfetto e nello stesso tempo una finzione, i bambini cantavano canzoni su Kim Jong-un e le regole sono precisissime» - Dopo 5 anni la Corea del Nord ha riaperto i confini agli stranieri. Ma non è un viaggio per tutti: ci si va solo con tour operator specializzati e ci sono molte regole da rispettare. Ci siamo fatti raccontare questa esperienza dall'unico italiano a esserci andato 🔗vanityfair.it

Corea del Sud: la Corte Costituzionale conferma l’impeachment di Yoon Suk Yeol - In un verdetto unanime trasmesso in televisione a livello nazionale, il presidente ad interim della corte, Moon Hyung-bae, ha affermato che la Corte Costituzionale della Corea del Sud composta da otto membri ha confermato l’impeachment del presidente Yoon Suk Yeol, affermando che la dichiarazione di legge marziale di Yoon “violava” la Costituzione, non seguiva le […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Guerra in Ucraina, Trump contro Putin: Smetta di sparare e tratti | Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea; Media, Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Russa; Media, Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Russa; La Corea del Nord conferma lo schieramento di truppe in Russia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Media, Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Russia - La Corea del Nord conferma lo schieramento di truppe in Russia e promette la fedele attuazione del trattato con Mosca. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonghap citando l'agenzia di stampa pubblica dell ... 🔗ansa.it

Media, Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Russa - La Corea del Nord conferma lo schieramento di truppe in Russia e promette la fedele attuazione del trattato con Mosca. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonghap citando l'agenzia di stampa pubblica dell ... 🔗ansa.it

Rubio: "La prossima sarà una settimana decisiva per mettere fine alla guerra" - La Corea del Nord conferma per la prima volta di aver dispiegato truppe per combattere con la Russia La Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver schierato truppe per combattere a favore ... 🔗msn.com