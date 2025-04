La Coppa della Perugina è alle porte

della Coppa della Perugina è stata presentata questa mattina a Perugia nella sala Rossa del palazzo dei Priori. Si tratta dell’edizione numero 36 della rievocazione storiche della gara automobilistica ideata 101 anni fa da Giovanni Buitoni, e che si svolgerà su quattro giorni. Perugiatoday.it - La Coppa della Perugina è alle porte Leggi su Perugiatoday.it L’edizione 2025è stata presentata questa mattina a Perugia nella sala Rossa del palazzo dei Priori. Si tratta dell’edizione numero 36rievocazione storichegara automobilistica ideata 101 anni fa da Giovanni Buitoni, e che si svolgerà su quattro giorni.

Se ne parla anche su altri siti

Coppa della Consuma: fascino e novità alle porte di Firenze - La Coppa della Consuma come sempre regala fascino e novità alle porte di Firenze e si svolgerà domenica prossima. La gara toscana è organizzata dall’Automobile Club Firenze con la partecipata Aci Promuove, in collaborazione con Reggello Motorsport; secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud e apertura stagionale del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. La corsa da Diacceto si arrampica fino al passo della Consuma sugli 8. 🔗sport.quotidiano.net

Porte chiuse per Conte: “Non cambierà mai” - Il futuro del tecnico italiano dopo quanto affermato sembra delinearsi: ecco cosa sta succedendo. Ora è tutto più chiaro La conferenza stampa di Antonio Conte non è certamente passata inosservata. Sono diversi i passaggi che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Porte chiuse per Conte: “Non cambierà mai” (LaPresse) – Calciomercato.itCosì il giornalista Giovanni Capuano, attraverso il proprio profilo X, ha voluto commentare quanto detto dal tecnico del Napoli, sottolineando i passaggi chiave: “Conte dice nel giro di pochi minuti che la qualificazione Champions League del Napoli è ... 🔗calciomercato.it

Coppa Italia Serie C, Rimini campione: con la Giana Erminio è sufficiente un pareggio senza reti - Lo 0-0 con la Giana Erminio basta al Rimini per aggiudicarsi la sua prima Coppa Italia Serie C. Dopo la vittoria di misura arrivata a Gorgonzola nella finale d'andata, ai romagnoli era sufficiente il pareggio per alzare il trofeo al cielo. In un Romeo Neri tutto esaurito per i tifosi... 🔗riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

AL VIA LA SETTIMANA CHE PORTA ALLA COPPA ITALIA; Padel, Coppa dei Club Msp: sale l'adrenalina con le semifinali; Coppa Italia, Verona elimina Perugia: la Sir Volley fuori dalla competizione; Padel, Coppa dei Club Msp: sale l'adrenalina con le semifinali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa della Consuma: fascino e novità alle porte di Firenze - La Coppa della Consuma come sempre regala fascino e novità alle porte di Firenze e si svolgerà domenica prossima. La gara toscana è organizzata dall’Automobile Club Firenze con la partecipata Aci ... 🔗sport.quotidiano.net

Coppa della Consuma: emozioni e test per Faggioli alle porte di Firenze - La Coppa della Consuma come sempre regala fascino e novità alle porte di Firenze. La gara toscana è organizzata dall'Automobile Club Firenze attraverso la partecipata Aci Promuove in collaborazione ... 🔗sport.quotidiano.net

Porte aperte alla Perugina per la Giornata del made in Italy - (ANSA) - PERUGIA, 08 APR - Martedì 15 aprile porte aperte alla Perugina di San Sisto, a Perugia, per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese il ... 🔗msn.com