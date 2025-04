La conta dei danni dopo il nubifragio | Eventi estremi più ricorrenti per il riscaldamento globale | FOTO

Viterbotoday.it - La conta dei danni dopo il nubifragio: "Eventi estremi più ricorrenti per il riscaldamento globale" | FOTO Leggi su Viterbotoday.it Eppure era sereno fino alle 13 di ieri 27 aprile, poi nel giro di circa un'ora il cielo sopra Viterbo si è coperto con nubi scure e cariche d'acqua. Intorno alle 15,30 precipitazioni accompagnate da bufera e fulmini hanno colpito tutto il comune, con particolare forza sul quadrante nord della.

Su altri siti se ne discute

Dopo il maltempo la Toscana fa la conta dei danni, le foto delle zone maggiormente colpite dagli allagamenti - Per la Protezione Civile è prematura fare una conta dei danni. Una nuova ondata di maltempo potrebbe colpire la Toscana nei prossimi giorni 🔗notizie.virgilio.it

L'isola d'Elba conta i danni dopo l'alluvione. Le immagini - Dall'alba di questa mattina l'isola d'Elba ha cominciato a contare i danni del nubifragio del tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, quando in un'ora sono caduti 65 millimetri di pioggia. Un "temporale autorigenerante" che si è abbattuto in particolar modo su Portoferraio, ma anche su altri comuni isolani come Rio e Marciana Marina. Nella notte il forte maltempo si è spostato sulla bassa Maremmana Grossetana. 🔗ilfoglio.it

Parte la conta dei danni dell’ultimo nubifragio - Partita la conta dei danni nelle campagne toscane interessate il 12 e 13 febbraio dalla pesante ondata di maltempo in molte aree della Toscana. Il nubifragio ha causato il collasso del reticolo minore: acqua e fango hanno sommerso centinaia di ettari terreni coltivati insieme ai futuri raccolti. Diversi anche gli episodi grandinigeni. Un chiaro segnale della tendenza alla tropicalizzazione con fioriture anticipate e temperature quasi primaverili che lasciano il posto, nell’arco della stessa giornata, a bombe d’acqua. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La conta dei danni dopo il nubifragio: Eventi estremi più ricorrenti per il riscaldamento globale | FOTO; Nubifragio nel Varesotto. Lavoro e conta dei danni. Fontana a Induno Olona: Massimo impegno; FOTOGALLERY | Tromba d'aria e danni in città dopo il nubifragio a Viterbo; Dopo il nubifragio il lavoro e la conta dei danni: viaggio nei luoghi colpiti tra Valganna, Induno e Varese. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nubifragio nel Varesotto. Lavoro e conta dei danni. Fontana a Induno Olona: "Massimo impegno" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Dopo il nubifragio il lavoro e la conta dei danni: viaggio nei luoghi colpiti tra Valganna, Induno e Varese - Il giorno dopo l’alluvione: istituzioni e tecnici in sopralluogo, tante aziende all'opera con il ripristino di strade, case e strade e cittadini al lavoro tra tanta solidarietà ... 🔗varesenews.it

Dopo il nubifragio il lavoro e la conta dei danni: viaggio nei luoghi colpiti tra Valganna, Induno e Varese - Verificare i danni provocati dall’ondata ... ma anche il capoluogo, il giorno dopo devono fare i conti con le conseguenze del nubifragio. (Il Giorno) Grazie all’intenso lavoro svolto, la ... 🔗informazione.it