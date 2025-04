La Constatazione Amichevole CID diventa digitale grazie all’app e allo SPID

Constatazione Amichevole diventa digitale, ma il modulo cartaceo rimane al suo posto: è solo un'alternativa.L'articolo La Constatazione Amichevole (CID) diventa digitale grazie all'app e allo SPID proviene da TuttoAndroid.

Si fermano per la constatazione amichevole nel Bresciano e vengono travolti da un’auto: 5 feriti, grave una 44enne - Cinque persone sono rimaste ferite nella mattinata del 22 aprile dopo essere state travolte da un'auto nel Bresciano. Il gruppo si era fermato per una constatazione amichevole quando è stato investito da un'altra auto. Grave una 44enne finita in un canale schiacciata dalla propria vettura.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Quando la formazione continua diventa strutturale, il caso di Gros Cid - AOSTA (ITALPRESS) – Quindici anni di formazione con Fondimpresa, il fondo interprofessionale nato da un accordo tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil. Gros Cidac è l’esempio concreto di come la formazione continua in un’azienda possa diventare strutturale. I corsi hanno consentito ai lavoratori di Gros Cidac di acquisire una serie di conoscenze anche nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti digitali. 🔗unlimitednews.it

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump - Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

