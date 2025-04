La conquista dello Spazio L' Europa si muove divisa e sta perdendo la rotta

dello Spectrum in Norvegia è la fotografia di un sistema "feudale". Germania e Francia faticano a lavorare su progetti comuni Ilgiornale.it - La conquista dello Spazio. L'Europa si muove divisa e sta perdendo la rotta Leggi su Ilgiornale.it Il fallimento del lancioSpectrum in Norvegia è la fotografia di un sistema "feudale". Germania e Francia faticano a lavorare su progetti comuni

Riarmo, debito e garanzie all’Ucraina. Così l’Europa si muove sulla Difesa - L’Europa si muove. La direzione resta da definire, ma il moto è innegabile. A meno di una settimana di distanza dal Consiglio europeo straordinario che ha approvato il piano di riarmo presentato dalla Commissione e che ha ribadito il sostegno dell’Europa all’Ucraina, fori politici, economici e militari si incontrano per delineare il futuro della sicurezza del Vecchio continente. L’Unione europea si trova davanti a due sfide in contemporanea: da un lato la necessità di riarmarsi, dall’altro quella di continuare ad armare l’Ucraina, che sul campo di battaglia già inizia ad accusare ... 🔗formiche.net

Eppur si muove. Ora Schlein va in piazza per l’Europa minacciata. Ma l’avete mai vista in foto con Zelensky? - I tempi giusti di reazione in politica, come nella vita, sono quasi tutto. Dalle parti del Nazareno, invece, non spiccano per tempestività. Galleggiano tra una sguaiata dichiarazione di guerra al governo Meloni, qualche slogan resuscitato dagli anni settanta in mezzo a un bla bla bla su diritti civili, green e gender. In politica estera Elly Schlein è praticamente muta, salvo, fuori tempo massimo cavalcare l’ultima crociata europeista in salsa progressista. 🔗secoloditalia.it

Mattarella: “Sulla Difesa l’Europa deve decidere subito. Minacce dall’uso spregiudicato dello spazio” - Secondo Sergio Mattarella nel futuro “la logica militare continuerà ad essere una colonna fondamentale per la difesa nazionale”. Mentre a Parigi è in corso il summit dei cosiddetti Paesi “volenterosi”, il presidente della Repubblica approfitta di un incontro con una delegazione dell’Aeronautica militare per inviare il suo messaggio. “Appare essenziale una riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale che naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali. 🔗ilfattoquotidiano.it

