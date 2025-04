Parmatoday.it - La Cgil inaugura la targa dedicata ai sindacalisti vittime delle mafie

Nell'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, avvenuta il 30 aprile 1982, la FILCAMSParma organizza per il prossimo mercoledì 30 aprile, alle ore 11, un momento commemorativo subito dopo il quale sarà scoperta nella sede delladi Parma, in via Casati Confalonieri, 5a.