La cavalleria del XXI secolo | motociclette in guerra sul fronte ucraino

fronte ucraino ha visto emergere una tattica militare tanto audace quanto rudimentale: gli assalti in motocicletta. Ribattezzata da alcuni analisti "la cavalleria leggera del XXI secolo", questa strategia si basa sull'impiego di motociclette e veicoli leggeri da parte delle forze russe per trasportare rapidamente piccoli gruppi d'assalto in prossimità delle linee ucraine. Ma si tratta davvero di una trovata geniale, o è piuttosto l'espediente disperato di una guerra tra poveri?Una tattica in espansioneL'esercito russo ha fatto ampio uso delle motociclette in varie operazioni documentate tra il 2024 e il 2025. A Vuhledar, nel giugno 2024, un assalto contro la 72ª brigata ucraina ha visto protagonisti motociclisti russi che hanno raggiunto le postazioni nemiche con rapidità, approfittando della mobilità e della sorpresa.

