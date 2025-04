La Casertana è salva rimane in serie C! Vittoria decisiva a Trapani rete di Vano

Casertana ha un nome ed un cognome: Manuel Iori è l’artefice unico, di aver scampato una assurda retrocessione nei dilettanti. La Casertana conquista una salvezza sofferta ma meritata grazie alla Vittoria contro il Trapani (1-0) e al contemporaneo pareggio del Foggia a Picerno. Decisivo Vano, che segna di testa all’11’ dopo un’uscita sbagliata del portiere avversario. I rossoblù si difendono con ordine per tutto il match, respingendo il forcing del Trapani, soprattutto nel secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica nel finale per l’espulsione di Damian.https:www.anteprima24.itregionesportCasertana-e-giugliano-allultimo-verdetto-le-combinazioni-per-playoff-e-playoutLa Vittoria contro il Trapani è arrivata – quindi – in contemporanea al pareggio del Foggia a Picerno, ed alla Vittoria ininfluente del Messina contro la Juventus. Anteprima24.it - La Casertana è salva, rimane in serie C! Vittoria decisiva a Trapani, rete di Vano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLa salvezza dellaha un nome ed un cognome: Manuel Iori è l’artefice unico, di aver scampato una assurda retrocessione nei dilettanti. Laconquista una salvezza sofferta ma meritata grazie allacontro il(1-0) e al contemporaneo pareggio del Foggia a Picerno. Decisivo, che segna di testa all’11’ dopo un’uscita sbagliata del portiere avversario. I rossoblù si difendono con ordine per tutto il match, respingendo il forcing del, soprattutto nel secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica nel finale per l’espulsione di Damian.https:www.anteprima24.itregionesport-e-giugliano-allultimo-verdetto-le-combinazioni-per-playoff-e-playoutLacontro ilè arrivata – quindi – in contemporanea al pareggio del Foggia a Picerno, ed allaininfluente del Messina contro la Juventus.

Su altri siti se ne discute

Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva. Trapani fuori dai playoff - Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto... 🔗calciomercato.com

Arriva in Rai la serie tv sulla preside casertana del Parco Verde - La storia della preside casertana sbarca sulla Rai. Eugenia Carfora, di San Felice a Cancello, è dirigente dell’istituto Morano di Caivano. Una scuola difficile, di frontiera. È l’istituto del Parco Vede, fra le più grandi piazze di spaccio d’Europa, in cui da anni porta avanti una dura battaglia... 🔗casertanews.it

Serie A, Elmas salva il Torino: pari fra Empoli e Cagliari - Prosegue senza alcun tipo di sosta la 31° giornata di Serie A, entrata nel vivo grazie ai due posticipi del pomeriggio domenicale. Si parte dalla gara fra Torino e Verona, andata in scena allo stadio Olimpico Grande Torino e conclusasi con il risultato di 1-1. Succede tutto nella ripresa. Che Adams sbaglia un calcio di rigore al 63?, con i gialloblu che sfruttano l’occasione e siglano lo 0-1 grazie ad Amin Sarr su errore di Vanja Milinkovic-Savic. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trapani; Serie C: le combinazioni salvezza tra Messina, Casertana e Foggia; Casertana a picco, Team Altamura senza pietà: notte fonda per i falchetti; Il Messina non paga i contributi. AAD Invest: Problema amministrativo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva. Trapani fuori dai playoff - Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto del pareggio per. 🔗calciomercato.com

DIRETTA/ Trapani Casertana (risultato finale 0-1), i campani sono salvi! (Serie C, 27 aprile 2025) - Diretta Trapani Casertana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Provinciale per il trentottesimo turno di Serie C 2024/2025 girone C ... 🔗ilsussidiario.net

Benevento e Giugliano ai play-off. Casertana salva - Cala il sipario sulla regular season della Serie C. L'Avellino già promosso mette la ciliegina sulla torta battendo 2-1 l'Altamura. Le reti biancoverdi nel primo tempo con Patierno e Lescano, capocann ... 🔗rainews.it