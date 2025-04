La Cappella Sistina si prepara al Conclave

Cappella Sistina, tecniche più che spirituali. Il dietro le quinte del Conclave, ai piedi del capolavoro di Michelangelo, è un rituale secolare. Tgcom24.mediaset.it - La Cappella Sistina si prepara al Conclave Leggi su Tgcom24.mediaset.it Con i dovuti distinguo, è un pò come per i set cinematografici: serve adeguarli alle esigenze. Nel caso della, tecniche più che spirituali. Il dietro le quinte del, ai piedi del capolavoro di Michelangelo, è un rituale secolare.

Conclave, lavori alla Cappella Sistina (per creare 134 postazioni): la piattaforma di tubi, le stufe, la fumata. Cosa cambia - Ingegneri, vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami, fabbri. Da stamattina ? per almeno sette giorni di lavoro ? la Cappella Sistina sarà sottoposta ad una radicale... 🔗ilmessaggero.it

La Cappella Sistina chiude in vista del Conclave - Il Vaticano chiuderà al pubblico la Cappella Sistina a partire da lunedì, per i preparativi in vista del Conclave che eleggerà il prossimo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. Secondo un calendario stabilito dal diritto canonico, il Conclave può iniziare solo dopo il periodo di lutto di nove giorni. 🔗lapresse.it

La Cappella Sistina chiude da oggi in vista del conclave. Ancora nessuna delibera sul caso Becciu - La cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da oggi in vista del conclave. Lo ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. "Si comunica che la Cappella Sistina - si legge - sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis». Nella... 🔗feedpress.me

La Cappella Sistina chiude e si prepara al conclave - Prima che inizi il Conclave una nutrita squadra di operai, nell'ultimo furono 40, preparano la Cappella Sistina per accogliere i cardinali. Sul pavimento della Cappella viene installata una struttura ... 🔗ansa.it

La Cappella Sistina si prepara ad accogliere il Conclave per l'elezione del nuovo Papa - Fu utilizzata per la prima volta come Conclave dopo la morte di Sisto IV nel 1484. Nel 2023, i Musei Vaticani sono stati il secondo museo più visitato al mondo dopo il Louvre ... 🔗msn.com

