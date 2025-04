La Cappella Sistina chiude da oggi in vista del conclave Ancora nessuna delibera sul caso Becciu

Cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da oggi in vista del conclave. Lo ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. "Si comunica che la Cappella Sistina - si legge - sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis».

