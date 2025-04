La BC Servizi Arezzo è pronta per i Playoff | Casale ko 97-79 sesto posto conquistato

Servizi Scuola Basket Arezzo chiude la seconda fase con un’altra prova di forza, battendo la Junior Libertas Casale Monferrato 97-79 e centrando il sesto successo consecutivo. Una vittoria pesante che consente agli amaranto di coach Fioravanti di agganciare il sesto posto, valendo l’accoppiamento Playoff contro l’Etrusca San Miniato.La partita non era iniziata nel migliore dei modi: Prenga fuori per infortunio subito dopo la palla a due e Casale avanti di nove alla prima sirena (22-31), trascinata da percentuali irreali da tre punti. Ma Arezzo non si è disunita: Iannicelli e uno scatenato Bischetti (14 punti in otto minuti) tengono in corsa la SBA, che però va al riposo ancora sotto (48-55).La svolta arriva nella ripresa: più intensità difensiva e meno errori, con Toia che firma il sorpasso e Dal Pos che piazza triple pesanti nel momento clou. Lortica.it - La BC Servizi Arezzo è pronta per i Playoff: Casale ko 97-79, sesto posto conquistato Leggi su Lortica.it La BCScuola Basketchiude la seconda fase con un’altra prova di forza, battendo la Junior LibertasMonferrato 97-79 e centrando ilsuccesso consecutivo. Una vittoria pesante che consente agli amaranto di coach Fioravanti di agganciare il, valendo l’accoppiamentocontro l’Etrusca San Miniato.La partita non era iniziata nel migliore dei modi: Prenga fuori per infortunio subito dopo la palla a due eavanti di nove alla prima sirena (22-31), trascinata da percentuali irreali da tre punti. Manon si è disunita: Iannicelli e uno scatenato Bischetti (14 punti in otto minuti) tengono in corsa la SBA, che però va al riposo ancora sotto (48-55).La svolta arriva nella ripresa: più intensità difensiva e meno errori, con Toia che firma il sorpasso e Dal Pos che piazza triple pesanti nel momento clou.

Se ne parla anche su altri siti

Bc Servizi Arezzo, sesta vittoria consecutiva. Adesso i quarti di finale playoff - Sesto successo consecutivo per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo che nell'ultima gara della seconda fase batte la Junior Libertas Casale Monferrato con il punteggio di 97 a 79. Pronti via e la SBA perde subito per infortunio Prenga caduto male dalla contesa iniziale e costretto a uscire senza... 🔗arezzonotizie.it

Colpo esterno della BC Servizi Arezzo: vittoria preziosa a Tortona - Gli amaranto superano la Gulliver Derthona e restano in corsa per i Playoff Gulliver Supermercati Derthona – BC Servizi Scuola Basket Arezzo 48-60Parziali: 15-18, 26-39, 35-50 Gulliver: Fonio Fracchia, Fogliato 4, Lisini 2, Albertinazzi, Borasi ne, Korlatovic 8, Aprile 2 (6 reb), Brizzi 2, Bellinaso 1, Di Meo 15, Josovic 6, Cissè 8.All.: Ansaloni – Ass.: Fanaletti, Censurini. BC Servizi: Toia 9, Nica ne, Iannicelli 4, Dal Pos 11, Buzzone 14, Lemmi 9, Prenga 4, Vagnuzzi, Kader 3, Bischetti 6. 🔗lortica.it

La BC Servizi Arezzo cade sul campo della capolista Magic Oleggio - Arezzo, 20 febbraio 2025 – Nel posticipo della prima giornata di andata del PlayIn Gold di Serie B la BC Servizi Arezzo è stata sconfitta sul campo della capolista Oleggio per 80-66, con i piemontesi che allungano con questo successo a 20 la propria striscia di vittorie consecutive. Inizio equilibrato della partita con i ragazzi di coach Fioravanti che riescono a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie, anzi due liberi di Lemmi danno il 20-19 per la SBA alla fine del primo quarto. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La BC Servizi Arezzo è pronta per i Playoff: Casale ko 97-79, sesto posto conquistato; Al Miravalle Circuit di Montevarchi gli “assoluti” di motocross; Basket, il trofeo “Guido Guidelli” al traguardo della quarantesima edizione; Una magia di Toia allo scadere regala la vittoria della BC Servizi a Pavia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La BC Servizi Arezzo fa 6 su 6 nel girone di ritorno e chiude al sesto posto - Arezzo, 28 aprile 2025 – Sesto successo consecutivo per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo che nell'ultima gara della seconda fase batte la Junior Libertas Casale Monferrato con il punteggio di 97 a ... 🔗msn.com

Bc Servizi batte anche Monferrato e chiude al 6° posto - La BC Servizi Arezzo fa 6 su 6 nel girone di ritorno e chiude al sesto posto. I ragazzi di coach Fioravanti battono Casale Monferrato 97-79. Decisivo il grande secondo tempo degli amaranto. Negli ulti ... 🔗teletruria.it

Bc Servizi, prove generali per i playoff - Domenica 27 aprile, alle 18, la BC Servizi Arezzo scenderà sul parquet del Palasport Estra per l’ultima giornata della seconda fase del PlayIn Silver. Avversaria degli amaranto la Junior Casale Monfer ... 🔗teletruria.it