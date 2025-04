La banda di stranieri che terrorizza Roma | come colpiscono

Roma. In venti hanno fatto irruzione nella sala giochi in via Statilio Ottato, in zona Tuscolana, con i volti in parte coperti e armati di coltelli e mazze. Nordafricani tutti, secondo le testimonianze raccolte sul posto, intorno alla mezzanotte di ieri hanno assaltato un tavolo al quale erano seduti cinque romeni, ferendoli e danneggiando anche una macchina all'esterno. Prima di fuggire, hanno poi aggredito anche tre italiani, seduti in un tavolo diverso, due dei quali trasportati al policlinico Casilino: il più grave, ma non in pericolo di vita, è un 29enne colpito alla testa, al gluteo, alla schiena e a un quadricipite femorale.Ferito lievemente il coetaneo che era con lui, mentre l'amico illeso è stato derubato del cellulare. I poliziotti del commissariato Casilino, impegnati nelle indagini, hanno rintracciato all'angolo con viale Palmiro Togliatti un 36enne romeno tra le vittime dell'agguato, ferito a una mano e alla testa e trasportato al pronto soccorso del San Giovanni in codice giallo.

