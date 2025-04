La banda dei nonnetti a processo per il furto da 9 milioni di euro a Kim Kardashian La difesa | Rapinatori troppo vecchi finire in carcere

Kardashian a Parigi, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2016 durante la Settimana della Moda, sconvolse il mondo. Oggi, lunedì 28 aprile 2025, quasi nove anni dopo quel colpo audace, si apre finalmente il processo a carico dei presunti responsabili nello storico Palazzo di Giustizia di Parigi, sull’Île de la Cité.Alla sbarra compaiono dieci persone, molte delle quali sono “vecchie conoscenze” del banditismo francese, tanto da essere state soprannominate dai media francesi “les papys braqueurs”, i “nonnetti Rapinatori“, data la loro età avanzata. La vittima, Kim Kardashian (all’epoca moglie del rapper Kanye West), ha già fatto sapere che sarà presente in aula per testimoniare il prossimo 13 maggio. Ilfattoquotidiano.it - La “banda dei nonnetti” a processo per il furto da 9 milioni di euro a Kim Kardashian. La difesa: “Rapinatori troppo vecchi finire in carcere” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una suite d’hotel di lusso trasformata in scena del crimine, gioielli milionari spariti nel cuore della notte, una delle donne più famose del mondo legata e imbavagliata in un bagno. La rapina subita da Kima Parigi, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2016 durante la Settimana della Moda, sconvolse il mondo. Oggi, lunedì 28 aprile 2025, quasi nove anni dopo quel colpo audace, si apre finalmente ila carico dei presunti responsabili nello storico Palazzo di Giustizia di Parigi, sull’Île de la Cité.Alla sbarra compaiono dieci persone, molte delle quali sono “e conoscenze” del banditismo francese, tanto da essere state soprannominate dai media francesi “les papys braqueurs”, i ““, data la loro età avanzata. La vittima, Kim(all’epoca moglie del rapper Kanye West), ha già fatto sapere che sarà presente in aula per testimoniare il prossimo 13 maggio.

