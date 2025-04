La B torna a casa Siamo Tornati campeggia su Palazzo Caracciolo

Siamo tornati. Sabato l’esordio in casa contro i biancoscudati al Partenio-Lombardi.In Piazza della Libertà, nel cuore della città, uno striscione sventola fiero sulla sede della Provincia, a Palazzo Caracciolo. Tre parole semplici, ma che racchiudono anni di lotte, sogni infranti e fede incrollabile: “Siamo tornati”, con la B, grande e orgogliosa, a raccontare il ritorno tra i grandi, dopo sette lunghi anni di attesa. Anteprima24.it - La B torna a casa, “Siamo Tornati” campeggia su Palazzo Caracciolo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNel day after dell’ultima gara di campionato, Avellino si è svegliata diversa. L’aria è densa di orgoglio, le strade sembrano respirare un entusiasmo nuovo, e nei volti della gente si legge un’emozione che non si vedeva da anni. La stagione non è ancora finita: a maggio, i lupi scenderanno ancora in campo per contendersi la Supercoppa di Serie C contro Padova e Virtus Entella. Ma già ora, dopo mesi di sacrifici, fatiche e speranze, il cuore biancoverde può finalmente gridarlo forte:ti. Sabato l’esordio incontro i biancoscudati al Partenio-Lombardi.In Piazza della Libertà, nel cuore della città, uno striscione sventola fiero sulla sede della Provincia, a. Tre parole semplici, ma che racchiudono anni di lotte, sogni infranti e fede incrollabile: “ti”, con la B, grande e orgogliosa, a raccontare il ritorno tra i grandi, dopo sette lunghi anni di attesa.

Milano, torna dalle vacanze e trova il domestico strangolato. In casa c’è anche il ladro (e presunto assassino) - Milano, 21 aprile 2025 – Omicidio a Milano, nella domenica di Pasqua. Nel tardo pomeriggio del 20 aprile, un domestico filippino di 61 anni , Angelito Acob Manansala, è stato strangolato all’interno di un appartamento di via Randaccio, zona Arco della Pace, dove lavorava. L’uomo sarebbe stato ucciso da un ladro che si era intrufolato in casa per rubare e, probabilmente, pensava di non trovare nessuno. 🔗ilgiorno.it

Casa della scherma, ci siamo: assegnazione ufficiale e accordo per il trasferimento delle attività sportive - JESI - Assegnazione ufficiale al Club Scherma Jesi della nuova Casa della Scherma di via delle Nazioni e definizione delle tempistiche per il trasferimento delle attività sportive. Questi i temi discussi nell’incontro tenutosi in Municipio a cui hanno partecipato gli assessori allo sport e ai... 🔗anconatoday.it

23enne arrestato a Baveno, torna a casa ubriaco e semina il terrore in famiglia: genitori e sorella picchiati - Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Baveno per lesioni e minacce ai familiari dopo una lite degenerata in violenza. 🔗notizie.virgilio.it

Torna a casa la coppia sparita dopo aver lasciato i figli dai nonni: "Eravamo in gita, ora siamo stanchi" - Sono tornati a casa come se niente ... E ai carabinieri che sono venuti a cercarli a casa per sincerarsi delle loro condizioni, hanno risposto seraficamente: "Siamo partiti per un breve viaggio ... 🔗msn.com