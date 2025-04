Kolo Muani strappa una sufficienza piena | gol a parte c’è una cosa che non è passata inosservata La pagella del francese

Kolo Muani strappa una sufficienza piena: gol a parte, c’è una cosa che non è passata inosservata. La pagella dell’attaccante francese del PSGL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra Juve e Monza, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito la pagella di uno degli autori dei due gol realizzati dalla Vecchia Signora: Randal Kolo Muani.Kolo Muani 6,5 – Segna un gol e ne sbaglia uno, forse due, ma il tasso di partecipazione è elevato: corre, si sbatte, cerca sempre di farsi trovare .com Juventusnews24.com - Kolo Muani strappa una sufficienza piena: gol a parte, c’è una cosa che non è passata inosservata. La pagella del francese Leggi su Juventusnews24.com una: gol a, c’è unache non è. Ladell’attaccantedel PSGL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra Juve e Monza, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito ladi uno degli autori dei due gol realizzati dalla Vecchia Signora: Randal6,5 – Segna un gol e ne sbaglia uno, forse due, ma il tasso dicipazione è elevato: corre, si sbatte, cerca sempre di farsi trovare .com

