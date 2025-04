Kolo Muani Juventus la rete segnata contro il Monza lo premia come uno dei goleador più prolifici della Serie A! Solo un obiettivo di mercato bianconero ha fatto meglio da quando è arrivato in Italia

Kolo Muani Juventus, il francese è uno dei "principi" del gol della Serie A: da quando è arrivato in Italia Solo un giocatore ha fatto meglio In Serie A c'è Solo un giocatore che ha fatto meglio di Randal Kolo Muani in termini di reti realizzate. Si tratta di Mateo retegui, che ha segnato nove gol rispetto alle sei dell'attaccante bianconero. Ecco la statistica. Solo reteGUI meglio DI Kolo – «Dal suo esordio in Serie A il 25 gennaio scorso, Solo Mateo retegui (nove) ha segnato più gol in Serie A rispetto a Randal Kolo Muani (sei, come Assane Diao).»

Kolo Muani ‘sparito’: scappa via dalla Juventus - L’attaccante francese si è eclissato dopo la partenza col botto: 5 gol nelle prime tre giornate di Serie A. ‘Fattore’ Champions La Juve si è giocata anche Kolo Muani? Dopo una partenza sorprendente, con 5 gol realizzati nelle prime tre partite di Serie A, l’attaccante francese ha perso il tocco magico. Travolto forse anche lui da una squadra e un allenatore che fin qui hanno dimostrato di non essere all’altezza del blasone del club. 🔗sportface.it

Calciomercato.com – Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina - 2025-02-09 10:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina | Calciomercato.com Home Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche ... 🔗justcalcio.com

Di Gregorio mette guantoni e piede sui tre punti di Como. Decisivo come Kolo Muani nella vittoria della Juventus: quei numeri lo confermano - di Carlo PranzoniDi Gregorio decisivo nella vittoria 2-1 della Juventus a Como. I numeri della gara giocata al Sinigaglia dal portiere bianconero Non c’è solo la doppietta di Kolo Muani nel 2-1 della Juventus a Como, che ha portato i bianconeri ad ottenere due vittorie consecutive in campionato per la prima volta da novembre. Fondamentali anche le parate di Michele Di Gregorio, che in più di un’occasione con i suoi interventi ha salvato il risultato, consentendo a Madama di ottenere tre punti sporchi e fondamentali per la rincorsa ad un posto in Champions. 🔗juventusnews24.com

SERIE A - Juventus-Monza 2-0: Nico Gonzalez e Kolo Muani in rete, follia Yildiz - La Juventus di Tudor torna alla vittoria, battuto il Monza 2-0. I bianconeri giocano tutta la ripresa in 10 per il rosso a Yildiz (gomitata a Bianco ed espulsione diretta che gli costerà gli scontri d ... 🔗msn.com

Kolo Muani Juventus, quale futuro per il centravanti francese? Il nuovo scenario dopo il Monza, e quel gesto… Le ultimissime - Kolo Muani Juventus, quale futuro per il centravanti francese? Il nuovo scenario dopo il Monza, e quel gesto… Le ultimissime sul giocatore del PSG Ieri ha deciso anche grazie al suo gol la sfida casal ... 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani si è sbloccato col Monza: "Ma l'importante era vincere" - Dopo oltre due mesi di digiuno sottoporta, Randal Kolo Muani è tornato a segnare in campionato con la Juventus, sugellando la rete del raddoppio ai danni del Monza. L'attaccante francese, ai microfoni ... 🔗msn.com