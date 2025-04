Kiwior Juve l’obiettivo non tramonta! Nuova occasione a giugno | svelato il prezzo richiesto dall’Arsenal Cifre e dettagli

Kiwior Juve, l'obiettivo non tramonta! Ecco il prezzo fissato dall'Arsenal. Cifre e dettagli sul difensore polacco

Jakub Kiwior è sempre in bilico all'Arsenal e nella prossima estate potrebbe tornare di moda anche per il calciomercato Juve.

Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, infatti, i bianconeri sarebbero tra le squadre interessate al difensore polacco ex Spezia. In Serie A anche Inter e Milan sarebbero interessate al calciatore: l'Arsenal lo cederebbe a titolo definitivo per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro.

