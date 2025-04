Kim Kardashian e il look da spiaggia che costa più di una villa

Kardashian ha postato come al solito foto della sua vacanza di lusso alle Hawaii con sorella, figli e nipoti e tra uno scatto e l'altro in bikini, rigorosamente della sua linea Skims, ha pensato bene di immortalare i suoi piedi perfetti con tanto di cavigliere – quattro – di diamanti e zaffiri rosa. Robetta che da sola cosa quanto una villa (delle loro, s'intende).Immediati i commenti di influencer e follower, tra ammiratori ("L'audacia di indossare così tanti soldi al piede in spiaggia è ciò che rende Kim Kardashian così unica e favolosa") e detrattori, più o meno ironici. Visualizza questo post su Instagram "Ha impilato quattro cavigliere una sopra l'altra, tra le quali una cavigliera da tennis, una cavigliera con zaffiro rosa e diamanti che ricordavano molto la principessa Diana, ogni zaffiro pesava probabilmente circa tre carati, più grande di molti anelli di fidanzamento in circolazione", ha affermato l'influencer ed esperta di gioielli Julia Chafe.

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti

