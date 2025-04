Kiev ' se Putin vuole pacetregua sia immediata e di 1 mese'

Putin di una tregua di tre giorni dall'8 maggio. "Se la Russia vuole davvero la pace, dovrebbe cessare immediatamente il fuoco. Perché aspettare fino all'8 maggio? Se la guerra potesse essere fermata ora e la tregua mantenuta per 30 giorni, sarebbe un vero passo avanti, non solo un gesto per una parata". Quotidiano.net - Kiev, 'se Putin vuole pace,tregua sia immediata e di 1 mese' Leggi su Quotidiano.net Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga ha commentato su X la dichiarazione unilaterale da parte didi una tregua di tre giorni dall'8 maggio. "Se la Russiadavvero la pace, dovrebbe cessaremente il fuoco. Perché aspettare fino all'8 maggio? Se la guerra potesse essere fermata ora e la tregua mantenuta per 30 giorni, sarebbe un vero passo avanti, non solo un gesto per una parata".

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Ucraina, i vertici militari di Parigi e Londra oggi a Kiev. “Putin non vuole la pace” - Bruxelles, 4 aprile 2025 - Pressing di Parigi e Londra sulla Russia (e sugli Stati Uniti). "Tre settimane fa l'Ucraina ha accettato di siglare una tregua senza condizioni con la Russia e in queste settimane la Russia ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche, la popolazione civile e a commettere crimini di guerra. Vladimir Putin ora deve dare rapidamente agli Usa una risposta, o sì o no, e deve smetterla di trascinare i piedi". 🔗quotidiano.net

Kiev:Putin dimostra che vuole la guerra - 9.45 "Putin dimostra con le sue azioni, non con le parole, di non rispettare alcuno sforzo di pace e di voler solo continuare la guerra. La debolezza e le concessioni non fermeranno il suo terrore e la sua aggressione. Solo la forza e la pressione lo faranno". Così il ministro degli Esteri ucraino, Sybiha. "Ha lanciato un massiccio attacco con missili e droni prendendo di mira civili a Kiev e in altre zone. 🔗servizitelevideo.rai.it

