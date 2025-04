Kiev a Putin | stop immediato di un mese

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.15 "Se la Russia vuole veramente la pace, deve cessare il fuoco immediatamente. Perché aspettare fino all'8 maggio? Se il fuoco può essere cessato ora e da qualsiasi data per 30 giorni in modo che sia reale, non solo per una parata. L'Ucraina è pronta a sostenere un cessate il fuoco duraturo, stabile e completo. Ed è questo il nostro obiettivo" Lo scrive su X (Twitter) il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha.

Trump-Putin, telefonata conclusa, stop attacchi di Kiev e Mosca a infrastrutture energetiche per un mese, zar chiede blocco aiuti militari Usa a Zelensky - È terminato il colloquio telefonico tra il Presidente Usa e russo, i due leader hanno stabilito che rimarranno in contatto Si è conclusa la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump, il Cremlino ha confermato "l'impegno fondamentale per una risoluzione pacifica del conf 🔗ilgiornaleditalia.it

La telefonata tra Trump-Putin. Mosca: «Stop attacchi a centrali energetiche per 30 giorni. Ma Kiev non deve avere più armi dagli USA» - «Oggi il presidente Trump e il presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura», si legge nel resoconto della Casa Bianca della telefonata tra i due leader. Si è conclusa dopo quasi tre ore l’attesa telefonata tra tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin sul destino dell’Ucraina. 🔗open.online

Trump e Putin sulla hotline d’emergenza, stop per 30 giorni agli attacchi in Ucraina. Ma a Kiev risuonano le sirene - Hanno dialogato per circa tre ore, probabilmente in videoconferenza, sulla linea rossa, la hotline d’emergenza attiva tra la Casa Bianca ed il Cremlino, realizzata nel 1963 dopo la crisi dei missili a Cuba. Al centro della comunicazione, stavolta però, la guerra in Ucraina. Ai due capi della linea rossa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il suo omologo russo Vladimir Putin. Trump e Putin sulla hotline d’emergenza, stop per 30 giorni agli attacchi in Ucraina. 🔗notizie.com

Putin decide una tregua di tre giorni in Ucraina, Kiev rilancia “Stop immediato di 30 giorni” - MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) - La Russia ha stabilito un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina a partire dall'8 maggio, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della vittoria dal nazifascism ... 🔗msn.com

Kiev, 'se Putin vuole pace,tregua sia immediata e di 1 mese' - Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga ha commentato su X la dichiarazione unilaterale da parte di Putin di una tregua di tre giorni dall'8 maggio. "Se la Russia vuole davvero la pace, dovrebb ... 🔗msn.com

Lo spiraglio di Putin: “La tregua sarà totale con stop armi a Kiev” - Vladimir Putin ordinerà il cessate il fuoco completo “se non verranno consegnate più armi all’Ucraina” e se “le forze armate ucraine non utilizzeranno la tregua per riarmarsi”. Dopo la foto storica ch ... 🔗ilfattoquotidiano.it