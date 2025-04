Kia EV3 si aggiudica il premio Red Dot Best of the Best

Best of the Best' nella categoria "Automobiles and Vehicles" ai Red Dot Award 2025: Product Design. Quest'ultimo importante riconoscimento segue a ruota la vittoria di EV9 nel 2024 e di EV6 nel 2022, e conferma sia la leadership di Kia nel delineare nuovi parametri di riferimento per il design a livello mondiale sia l'inarrestabile successo dei suoi modelli EV."E' un grandissimo onore ricevere il premio di design Red Dot "Best of the Best" 2025 per EV3, soprattutto dopo il successo di EV9, insignita dello stesso titolo lo scorso anno. Questo importante riconoscimento comprova la passione e la dedizione di tutto il team di Kia Design, come di tutti i nostri collaboratori a livello globale, nell'ideare e proporre nuove soluzioni di mobilità che siano pertinenti e significative per i nostri clienti", ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President & Head of Kia Global Design.

